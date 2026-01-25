2026金門馬拉松吸引24國跑者參賽　肯亞選手稱霸全馬

▲2026金門馬拉松第二天競賽組賽事熱力開跑。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

為期兩天的「2026金門馬拉松」今（25）日圓滿落幕，來自24國、逾1.2萬名跑者齊聚金門挑戰經典賽道。全程馬拉松由肯亞選手奪冠，國內好手也在國際競逐中脫穎而出，展現賽事國際水準。

邁入第19屆的金門馬拉松延續雙日賽制，24日由休閒組率先登場，25日競賽組接力開跑，起跑典禮由多位中央與地方貴賓共同鳴槍，場面熱鬧。兩天賽事共吸引超過1萬2,500名跑者參與，凸顯金門馬拉松的國際吸引力。

運動部政務次長鄭世忠表示，首次來到金門感受到現場充滿活力，並指出金門縣政府今年特別調整賽道，提升跑友參賽的友善度，祝福所有跑友平安順利、表現亮眼。金門縣副縣長李文良則代表縣府歡迎來自各地的跑友與貴賓，表示今天天氣適合跑步，期盼大家跑出理想成績；同時預告今年為第十九屆金門馬拉松，明年將迎來二十週年並會擴大舉辦，誠摯邀請跑友明年再度回到金門參賽，祝福大家留下美好參賽體驗。

本屆全程馬拉松賽事競爭激烈，男子組由肯亞選手 Anderson Saitoti Seroi 以2小時17分32秒奪冠；女子組冠軍同樣由肯亞選手 Nancy Jebet Koech 以2小時37分30秒封后。國內選手方面，男子全馬由蔣介文拿下國內第一，女子全馬國內冠軍則由朱盈穎奪得。

半程馬拉松部分，男子組由肯亞選手 Job Minacho Kamonde 以1小時07分55秒摘冠；女子組則由中國大陸選手、奧運好手黃雪梅以1小時18分01秒完成連霸。

主辦單位表示，今年賽道經重新丈量認證，路線更為平緩，助攻跑者締造個人佳績；不少選手也肯定沿途景色與民眾加油聲，讓賽事更具特色，但因為部分賽道正在進行道路拓寬工程，選手跑至該路段時須往中間跑，周邊環境也顯得凌亂，實在算不上友善跑道，主辦單位在賽道規劃時應要慎重選擇，否則造成選手傷害將會是難以彌補的。金門馬拉松不僅是一場競賽，也成為結合運動、文化與觀光的重要平台，期待2027年第20屆再創新里程碑。