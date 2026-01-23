寒假前不挨餓　屏東836名學童收到課後暖心點心

▲張金鑾基金會攜手救國團捐助屏東七校學童點心。（圖／屏東救國團提供）

記者陳崑福／屏東報導

寒假前夕送上溫暖關懷。屏東縣救國團攜手財團法人張金鑾文化藝術基金會，在縣議員蘇資婷的促成下，共同辦理「愛心課後點心捐贈活動」，將滿滿心意送進校園。1月23日，點心物資陸續送達屏東市及鄰近地區七所國小，嘉惠836位學童，不僅補充課後能量，也讓孩子們在假期前感受到社會的溫暖與鼓勵。

這次點心物資分別送達建國、望嘉、唐榮、載興、瑞光、賽嘉及海豐國小等七所學校，共有836位學童受惠。孩子們在收到點心時露出開心笑容，校園內洋溢著溫馨氣氛，也為學期畫下暖心句點。

活動得以圓滿完成，特別感謝蘇資婷議員居中牽線，成為基金會、救國團與學校之間的重要橋樑，讓愛心資源能即時送達真正需要的地方。財團法人張金鑾文化藝術基金會董事長張柏元表示，希望透過這份點心，讓孩子們在努力學習的過程中，感受到來自社會各界的支持與鼓勵，知道自己並不孤單。

屏東縣救國團總幹事楊玄羽也指出，救國團長期深耕地方、關注青少年與學童需求，此次能與基金會攜手合作深具意義。他強調：「這不僅是一份點心，更是一份關懷與希望。」期盼未來能持續推動類似活動，讓愛心在校園中不斷累積與傳承。

捐贈活動在師生誠摯的感謝聲中畫下句點，不僅為孩子們補充課後所需能量，也展現民間團體、民意代表與學校攜手合作的溫暖力量，讓屏東校園在寒冬中依然充滿人情溫度。