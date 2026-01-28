最高可罰6千塊！騎士、駕駛1行為「違規了」　大票愣：超常見

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

在路上經常會看到機車鑽來鑽去，但即使有機車停等區，若是執意鑽到最前面，很有可能會違規。致力於分享交通安全小知識的「東陽吳篙文教基金會」就指出，如果機車騎士跨越雙白線騎到前方機車停等區，其實是違規的，話題引發討論。

「東陽吳篙文教基金會」在Threads發文，他們觀察到一個常見卻容易被忽略的現象，就是紅燈時前方早已塞滿汽、機車，仍有不少機車騎士直接跨越雙白線，鑽到最前方的機車停等區，基金會也直言「已經違規了都不知道」。

基金會在文中貼出一張圖片，只見圖中明確指示，雙白線屬於禁止變換車道的標線，通常設置在交通流量大、同向、多車道路段，例如市區重要路口、匝道或隧道等地點。

汽機車都違規！最高可罰6千塊

基金會也在留言處補充，「不管汽車還是機車，跨雙白線硬擠真的超危險！而且切出來也該先注意周圍來車。」只要跨越雙白線，就可依《道路交通管理處罰條例》開罰，一般道路可處600元以上、1800元以下罰款，若是在國道違規，則可處3000元以上、6000元以下罰款。

另外，根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第149條第1項第1款規定，雙白實線用於路段中分隔同向車道，禁止雙邊變換車道。