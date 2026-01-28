台13線驚悚雙亡！機車撞電桿2年輕男噴飛　1人掛屍半空中鐵絲網

記者楊永盛／苗栗報導

台13線苗栗縣頭屋鄉中油礦場路段，今（28）日下午發生雙載機車自撞電桿事故，傷患分別摔倒排水溝旁草叢、甩飛懸掛礦場圍牆鐵絲刺網上，2名男子傷重送醫宣告不治，警方正釐清事故原因。

▲台13線苗栗頭屋鄉中油礦場路段，下午發生機車自撞電桿，2名男子倒臥草叢和懸掛鐵絲網，送醫雙雙宣告不治。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

消防局指出，下午2時27分許接獲報案，指台13線22公里、中油公司頭屋礦場的直線路段，發生機車自撞電桿事故。救護人車抵達時，2名傷患分別倒在水溝旁草叢、礦場圍牆上鐵絲刺網上。

救護人員先救起騎機車的林姓男子（21歲）傷患，發現四肢嚴重骨折、陷入昏迷，緊急送往苗栗醫院急救；李姓乘客（20歲）趴掛鐵絲網上，尖銳的刺網將衣物和肢體深深勾住，救護人員攀爬到礦場樓頂，小心翼翼才將他拉扯下，現場血肉模糊。不過，可惜2人送醫搶救後都宣告不治。

警方初步調查，林姓男子騎機車載李男行駛南下直線車道，原因不明自撞路旁電桿後，2人慣性往前抛甩，分別倒臥草叢和趴掛鐵絲網上。因林男已身亡，醫院今天無法抽血檢驗是否有酒精反應，必須明天由檢察官和法醫抽驗眼球才能釐清，詳細肇事原因正警方調查中。