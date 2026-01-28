　
地方 地方焦點

彰基與興大深入南投信義鄉　醫學生走進偏鄉、回應在地健康照護需求

▲實證健康照護規劃12個服務站別。（圖／彰基提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為深化醫學教育與偏鄉醫療服務的連結，彰基醫學中心與國立中興大學學士後醫學系持續推動「實證健康照護」課程，將偏鄉醫療實作正式納入醫學人文教育體系，114學年度課程則以「醫學初心、走入偏鄉」為主軸，規劃短期但高密度的實地服務，帶領醫學生深入南投縣信義鄉，親身體驗偏鄉醫療的挑戰與多元文化脈絡。

本次課程於1月22日在台灣基督長老教會中布中會人倫長老教會辦理，邀集院內同工、興大醫學生，以及教會與一般民眾共同參與，以「臨床服務、公共衛生與跨專業合作」為核心、規劃12個服務站別，以及社區健康檢查、衛教推廣、個案管理及跨單位合作四大面向；彰基團隊出動約25位醫護人員，除提供從基礎檢測到甲狀腺、口腔癌、失智症及心臟功能評估，「個案管理」也被視為課程重點，引導學生辨識高風險族群，並思考在偏鄉情境中如何持續關懷。

▲彰基與興大深入南投信義鄉實證健康照護，培育醫學生走入偏鄉、回應在地需求。（圖／彰基醫院提供）

興大後醫系張同學在訪問部落奶奶後，發現奶奶患有慢性病，就醫卻需開車20分鐘山路，且家人高齡開車不便，讓她深刻感受偏鄉就醫的艱辛，也啟發未來投入偏鄉服務的熱情，林同學也分享，透過午餐時廚師介紹菜色文化，讓他學會以輕鬆自然的方式認識部落，對未來進入偏鄉溝通極具幫助。

在衛教推廣方面，學生以行動劇等生動形式進行，人倫教會主任牧師依布・依斯巴立達夫表示，鄉親藉此更能深切體會關節炎等衛教知識，尤其是針對部落中許多中風或行動不便、難以出門的弟兄姊妹，也能知道如何面對身體的疾病與管理健康；課程結束後兩週內，學生則須完成分配個案的風險、健康與照護評估，並至少進行一次電話訪談，將學習延伸至課後實踐。

彰基總院長陳穆寬表示，彰基130年前由蘭大衛醫師與梅監霧牧師創立，始終秉持「無私奉獻，謙卑服務」的精神，對於偏鄉醫療的投入從不缺席；彰基教學部醫學教育中心主任呂岳修補充，希望藉由臨床老師帶領學生走入部落，了解居民需求與文化，進而培育出真正有志於偏鄉服務的學生；彰基醫務秘書林晏任總結，透過與大學端及在地教會合作，不僅培養學生的文化敏感度與使命感，也有助於整合資源以回應社區實際需求。

海岬型船日租單日上漲5395美元、漲幅22.42%　創15年來首季最佳紀錄

尾牙桌上10大飲料熱量排行　「2種陷阱茶」不甜也喝下15包糖

「0050」買1張就贏38％股東　一票人定期定額！20張以上搶進前5％

Meta準備收費了！　臉書、IG、WhatsApp將推AI訂閱新方案

國中弟助身障者過馬路　「整路牽車守護」網讚根本天使：值得嘉獎

人造生命大突破！　科學家用AI首度做出「新病毒」

迎接殲-35滑躍起飛？　山東艦疑入榆林軍港改造

發財水別只拿來喝！專家點名放「這位置」　提升業績又招財

不是DEI害的...前Ubisoft員工反擊陰謀論　嘆公司陷「大企業病」

解鎖大滿貫全四強！艾卡拉茲淘汰地主最後希望　下戰碰茲韋列夫說要復仇

【爬太快的困擾】霍諾德91分登頂台北101　賈永婕揭私下對話：不是有答應我嗎

