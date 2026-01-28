春季養生商機旺　漢方草本茶搶攻年節健康送禮市場

▲搶攻年節禮盒市場，有業者瞄準健康概念，推出以枸杞、紅棗、決明子等天然食材調製的系列茶飲。（圖／光照堂提供）



記者游瓊華／台中報導

立春將至，台灣進入傳統節氣的新循環。在後疫情時代與健康意識抬頭的背景下，消費市場對於年節送禮與日常飲食的選擇，正出現明顯轉向；強調天然原料、無添加製程以及結合在地農產的品牌，也逐漸成為市場主流。

中醫理論主張「春日養陽」與「春養肝」，強調在氣候回暖之際調整作息。傳承三代的光照堂漢方草本，針對春季氣候不穩、情緒波動等特性，推出以枸杞、紅棗、決明子等天然食材調製的系列茶飲。所有茶飲皆為茶包設計，三分鐘沖泡即飲，輕巧便利，適合上班族、家庭主婦或生活繁忙的現代人隨手沖泡，亦可作為手搖飲或含糖飲料的替代選擇。

業者指出，現代人生活節奏快速且飲食油膩，透過簡單的沖泡儀式，將漢方草本融入日常，是調整生活步調的一種方式。

▲來自台中的果醬品牌「Jammm」，在2025年英國世界柑橘類果醬大賽奪下大獎，成台灣之光。（圖／記者游瓊華攝）

除了漢方茶飲，台灣在地手作果醬也在國際舞台展現競爭力。來自台中的果醬品牌「Jammm」，在2025年英國世界柑橘類果醬大賽（World Marmalade Awards）中，奪下兩金、四銀、兩銅等多項大獎。隨後亦在日本的果醬賽事中獲得五銅肯定，並入選台中十大伴手禮。

Jammm 隸屬於深耕台灣26年的北澤國際餐飲集團，品牌堅持「水果、糖、時間」的單純配方，不添加防腐劑、色素及人工香料。這種「減法」的生產哲學，保留台灣在地水果的風味，也符合全球食品市場對於永續飲食與低加工產品的期待。