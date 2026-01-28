　
地方 地方焦點

春季養生商機旺　漢方草本茶搶攻年節健康送禮市場

▲光照堂漢方天然草本。（圖／光照堂提供）

▲搶攻年節禮盒市場，有業者瞄準健康概念，推出以枸杞、紅棗、決明子等天然食材調製的系列茶飲。（圖／光照堂提供）

記者游瓊華／台中報導

立春將至，台灣進入傳統節氣的新循環。在後疫情時代與健康意識抬頭的背景下，消費市場對於年節送禮與日常飲食的選擇，正出現明顯轉向；強調天然原料、無添加製程以及結合在地農產的品牌，也逐漸成為市場主流。

中醫理論主張「春日養陽」與「春養肝」，強調在氣候回暖之際調整作息。傳承三代的光照堂漢方草本，針對春季氣候不穩、情緒波動等特性，推出以枸杞、紅棗、決明子等天然食材調製的系列茶飲。所有茶飲皆為茶包設計，三分鐘沖泡即飲，輕巧便利，適合上班族、家庭主婦或生活繁忙的現代人隨手沖泡，亦可作為手搖飲或含糖飲料的替代選擇。

業者指出，現代人生活節奏快速且飲食油膩，透過簡單的沖泡儀式，將漢方草本融入日常，是調整生活步調的一種方式。

▲北澤,果醬,Jammm。（圖／記者游瓊華攝）

▲來自台中的果醬品牌「Jammm」，在2025年英國世界柑橘類果醬大賽奪下大獎，成台灣之光。（圖／記者游瓊華攝）

除了漢方茶飲，台灣在地手作果醬也在國際舞台展現競爭力。來自台中的果醬品牌「Jammm」，在2025年英國世界柑橘類果醬大賽（World Marmalade Awards）中，奪下兩金、四銀、兩銅等多項大獎。隨後亦在日本的果醬賽事中獲得五銅肯定，並入選台中十大伴手禮。

Jammm 隸屬於深耕台灣26年的北澤國際餐飲集團，品牌堅持「水果、糖、時間」的單純配方，不添加防腐劑、色素及人工香料。這種「減法」的生產哲學，保留台灣在地水果的風味，也符合全球食品市場對於永續飲食與低加工產品的期待。

台中百貨業者啟動新春檔期　搶攻年節買氣

農曆春節將至，年節採買人潮逐漸湧現，各地百貨商場陸續啟動新春檔期搶商機。太平洋百貨裝飾與節慶布置逐步到位，業者表示，服飾、家電、生活用品與年節禮盒詢問度明顯提升，消費動能自1月底起逐漸升溫。為回應民眾年終採購需求，館內推出滿額回饋、會員加碼及信用卡合作方案，盼在節慶期穩定買氣。

年節送禮不踩雷！雲嘉南分署精選3家在地品牌吃的、玩的全包

過了臘八就是年！ 臘八節嚐「酸甜鹹辣」送舊迎新

年節裝置吸睛　插畫氣偶現身百貨引人潮駐足合影

汀士頓雪莉桶×年節餐桌

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

