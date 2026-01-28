「尾牙放話隨便點」員工超餓...老闆刪光餐點！補1句話怒炸

▲尾牙吃燒肉，老闆稱隨便點，結果私下偷刪餐點。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人吃完尾牙，更加深了離職的念頭！一名女員工透露，老闆請吃燒肉，更放話「想吃什麼隨便點」，於是她點了800元的牛肉與刺身，豈料餐點遲遲未送上桌，原來早被老闆偷刪單，還敷衍「桌上還有很多東西，這邊吃完再點」。文章曝光後，網友也搖頭建議「是我的話，年後就會閃人！」

一名女網友在Dcard抱怨，今年公司尾牙辦在燒肉店，老闆遞上點餐平板給她，說想吃什麼就點，於是原PO點了約800元的牛肉與刺身後，老闆拿回平板自行加點並送單，但等了許久，餓肚子的原PO卻遲遲等不到餐點上桌

原PO忍不住詢問，「我點的牛肉怎麼都還沒來？」老闆卻一臉困惑回「蛤？那是你點的喔？」接著表示桌上還有很多餐點，可以吃完再點，但實際上桌上只剩下兩盤豬肉和一些海鮮，讓原PO相當不是滋味，「老闆這行為給幾分？」

尾牙最怕這種老闆 給點卻不給吃



文章一出，網友也紛紛搖頭回應，「老闆是不會選肉次方或是和牛涮那種吃到飽的喔？口袋沒錢又愛裝派頭」、「讓你隨便點啊，但是點了有沒有出來是另一回事」、「痾，當老闆格局這樣」、「這樣你就知道這間公司不能待了吧」、「尾牙不大方，平時應該也很小氣，更不用談加薪了吧」、「看菜單整體平均價格，通常會挑價格不高不低的餐點，不過照文章裡這種狀況，是我年後就會閃人」。