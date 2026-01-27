金門醫院完成首例高齡肺癌單孔微創手術　在地治療寫新頁

▲衛福部金門醫院開刀房團隊及外科童紹軒醫師。（圖／衛福部金門醫院提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門醫療再傳突破。衛福部金門醫院近日成功替一名高齡女性完成高難度「單孔微創胸腔鏡肺葉切除手術」，從診斷、手術到術後恢復全程在地完成，免除空中轉診風險，也展現在地肺癌治療量能的關鍵進展。

金門縣醫療發展邁出重要一步。衛生福利部金門醫院近日成功為一名高齡女性患者完成技術門檻極高的「單孔微創胸腔鏡肺葉切除手術」，在設備條件有限的情況下，仍依循國際指引完成肺癌根治性治療，寫下金門胸腔醫療新里程碑。

該名患者因長期咳嗽前往金門醫院胸腔外科就醫，經電腦斷層檢查發現肺部有一顆約3至4公分、邊緣不規則的腫瘤，臨床高度懷疑為惡性。由於金門缺乏術中冷凍切片設備，胸腔外科主治醫師童紹軒於門診中向患者與家屬完整說明治療策略，並依據美國國家癌症資訊網（NCCN）臨床指引，建議直接進行根治性肺葉切除，以降低二次手術與延誤治療風險。家屬最終選擇信任醫療團隊，在金門完成手術。

手術當天由童紹軒醫師主刀，採用僅於側胸開立約4公分傷口的單孔微創胸腔鏡手術，歷時約三小時，順利完成肺葉切除及淋巴結廓清。患者術後恢復良好，第4天即拔除胸管並順利出院。

最終病理報告確認為第一期肺腺癌，未出現淋巴轉移，後續僅需定期追蹤。童紹軒表示，此次成功案例不僅仰賴醫療團隊密切合作，更建立在醫病間的高度信任。透過微創手術，讓患者能在熟悉的家鄉完成治療與休養，也象徵金門肺癌手術治療能力已大幅提升，未來將持續守護鄉親健康。