竹山秀傳醫院嶄新大廳落成　29歲手扶梯功成身退、智慧化空間升級

▲竹山秀傳嶄新大廳落成剪綵。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

成立於1997年的竹山秀傳醫院將邁入第30周年，為改善動線並提升環境明亮度，在去年進行為期三個月的大廳整修工程，最受矚目的就是拆除伴隨鄉親近29年的手扶梯，更進行智慧化空間升級，門面煥然一新。

院方今日舉行「大廳整修剪綵典禮」，服務29年的手扶梯功成身退後，原先略顯侷促的大廳變得更加寬敞、明亮且友善；院長莊碧焜致詞時表示，該部手扶梯承載無數鄉親就醫的身影，拆除它是為了創造無障礙且更舒適的環境，以寬敞智慧的空間與設備迎接下一個30年，持續守護每位鄉親的健康。

▲▼竹山秀傳醫院大廳29年手扶梯拆除。

另根據114年竹秀「共照暨遠距中心」統計，竹山鎮富州里的陳姓阿嬤(328次)、延正里的張姓阿嬤(324次)、延正里的陳姓阿公(319次)奪下年度血壓量測前三名「健康模範生」，展現高度的自我健康管理意識，獲院方現場頒贈紫南宮銀幣錢母，並邀請多位書法名家現場揮毫贈送春聯、提供紅包拓印體驗，讓長輩在DIY創作中感受年節氣氛。

由前山基金會主辦的公益市集，則由富州社區販售新鮮蔬菜與蔭豆鼓、惜福二手小物，也有與「亞洲香研所」的聯名義賣商品、所得之30%將捐作公益使用，吸引眾多民眾支持；玉山銀行也特別捐贈20萬元予竹山秀傳醫院作為「冬令送暖」專款，竹山工業區的采棉居同樣加入協助弱勢族群度過寒冬的行列，為今天活動增添更多暖意。