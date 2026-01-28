　
地方 地方焦點

射水、CPR樣樣來　消防叔叔陪萌娃闖關學防火　馬年春聯超吸睛

▲北門農會幼兒園小朋友前往北門消防分隊參訪，透過闖關活動學習防火與急救知識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓防火與防災教育從小扎根，台南市北門農會幼兒園的小朋友28日在老師帶領下，前往台南市政府消防局第三大隊北門分隊參訪。北門分隊特別為這群萌娃規劃一系列結合遊戲與學習的「消防闖關大冒險」，讓孩子們在笑聲與驚呼中，認識消防工作、學習防火與急救觀念，也為即將到來的農曆新年提前暖身。

北門分隊表示，此次活動以「變身消防英雄、救護小先鋒」為主軸，設計三大核心闖關體驗，讓幼童在寓教於樂中吸收防災知識。第一關「防災知識補給站」，因應春節期間廚房電器與用火頻率增加，消防人員透過淺顯易懂的方式，教導「人離火熄」、「五不一沒有」等防火觀念，讓孩子回家也能成為提醒家人的小幫手，增進親子間的安全互動。

第二關「小小消防員射水體驗」最受小朋友歡迎。孩子們穿上迷你消防衣，在消防叔叔的引導下，雙手緊握水瞄，感受強勁水流射向目標的震撼，不少孩子直呼「好帥」、「好厲害」，也在實際操作中認識消防人員平時搶救火災的辛勞與專業。
第三關則是「CPR急救關卡」，消防人員以生動、簡單的方式示範心肺復甦術，即使孩子年紀小、力氣有限，仍透過正確姿勢與觀念的學習，建立「救人一命」的初步認知，為未來的急救教育打下基礎。

活動中也穿插消防知識問答，小朋友們踴躍舉手搶答，現場氣氛熱烈。因應農曆新年將至，北門分隊更貼心準備自行設計的「馬年春聯」贈送給每位小朋友，春聯上印有「馬上防火」、「馬上安全」等可愛標語與圖案，讓防災觀念透過童趣設計走進家庭，把平安與祝福一起帶回家。

消防局第三大隊大隊長鄭誌峰表示，消防人員平時透過宣導教具、零距離解說與實際操作體驗，讓民眾學習防災、急救與臨災應變知識。雖然幼童尚未能完全理解所有防災細節，但這個年齡層的好奇心與學習力驚人，透過體驗式宣導，更能在心中留下深刻印象。

消防局長楊宗林指出，民宅火警多與電器使用不當有關，民眾平時應注意用火、用電安全，尤其廚房烹煮時務必落實「人離火熄」，並養成使用完畢立即關閉瓦斯爐的習慣；同時建議裝設住宅用火災警報器，將防火與避難觀念融入日常生活，才能在災害發生時降低生命與財產損失。

市長黃偉哲表示，消防隊推動防火宣導，不僅能提升市民安全意識，更透過簡單易懂的觀念與實際體驗，讓防災教育不再枯燥。防災觀念應從小培養，並持續深入社會每個角落，透過消防分隊、學校與家庭三方良性互動，全面提升市民的災害應變能力，共同守護生命與財產安全。

墨香傳情暖關廟！名家揮毫迎守護送平安

墨香傳情暖關廟！名家揮毫迎守護送平安

為迎接嶄新的農曆新年，台南市關廟區公所28日上午於公所廣場盛大舉辦「2026丙午－名家揮毫送春聯」活動，現場邀請書法名家揮毫寫春聯，並結合愛心年菜發放、環保回收兌換及多項政令宣導，讓鄉親在濃濃墨香與年節氣氛中，一起迎接充滿希望的馬年。

彰化鐵皮工廠火警　1人嗆傷送醫

彰化鐵皮工廠火警　1人嗆傷送醫

即／男河邊散步突倒地沒呼吸　路人急報警送醫搶命

即／男河邊散步突倒地沒呼吸　路人急報警送醫搶命

屏東行動不便男翻落床下受困　警消破窗救人

屏東行動不便男翻落床下受困　警消破窗救人

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

關鍵字：

射水CPR消防防火

讀者迴響

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

