射水、CPR樣樣來　消防叔叔陪萌娃闖關學防火　馬年春聯超吸睛

▲北門農會幼兒園小朋友前往北門消防分隊參訪，透過闖關活動學習防火與急救知識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓防火與防災教育從小扎根，台南市北門農會幼兒園的小朋友28日在老師帶領下，前往台南市政府消防局第三大隊北門分隊參訪。北門分隊特別為這群萌娃規劃一系列結合遊戲與學習的「消防闖關大冒險」，讓孩子們在笑聲與驚呼中，認識消防工作、學習防火與急救觀念，也為即將到來的農曆新年提前暖身。

北門分隊表示，此次活動以「變身消防英雄、救護小先鋒」為主軸，設計三大核心闖關體驗，讓幼童在寓教於樂中吸收防災知識。第一關「防災知識補給站」，因應春節期間廚房電器與用火頻率增加，消防人員透過淺顯易懂的方式，教導「人離火熄」、「五不一沒有」等防火觀念，讓孩子回家也能成為提醒家人的小幫手，增進親子間的安全互動。

第二關「小小消防員射水體驗」最受小朋友歡迎。孩子們穿上迷你消防衣，在消防叔叔的引導下，雙手緊握水瞄，感受強勁水流射向目標的震撼，不少孩子直呼「好帥」、「好厲害」，也在實際操作中認識消防人員平時搶救火災的辛勞與專業。

第三關則是「CPR急救關卡」，消防人員以生動、簡單的方式示範心肺復甦術，即使孩子年紀小、力氣有限，仍透過正確姿勢與觀念的學習，建立「救人一命」的初步認知，為未來的急救教育打下基礎。

活動中也穿插消防知識問答，小朋友們踴躍舉手搶答，現場氣氛熱烈。因應農曆新年將至，北門分隊更貼心準備自行設計的「馬年春聯」贈送給每位小朋友，春聯上印有「馬上防火」、「馬上安全」等可愛標語與圖案，讓防災觀念透過童趣設計走進家庭，把平安與祝福一起帶回家。

消防局第三大隊大隊長鄭誌峰表示，消防人員平時透過宣導教具、零距離解說與實際操作體驗，讓民眾學習防災、急救與臨災應變知識。雖然幼童尚未能完全理解所有防災細節，但這個年齡層的好奇心與學習力驚人，透過體驗式宣導，更能在心中留下深刻印象。

消防局長楊宗林指出，民宅火警多與電器使用不當有關，民眾平時應注意用火、用電安全，尤其廚房烹煮時務必落實「人離火熄」，並養成使用完畢立即關閉瓦斯爐的習慣；同時建議裝設住宅用火災警報器，將防火與避難觀念融入日常生活，才能在災害發生時降低生命與財產損失。

市長黃偉哲表示，消防隊推動防火宣導，不僅能提升市民安全意識，更透過簡單易懂的觀念與實際體驗，讓防災教育不再枯燥。防災觀念應從小培養，並持續深入社會每個角落，透過消防分隊、學校與家庭三方良性互動，全面提升市民的災害應變能力，共同守護生命與財產安全。