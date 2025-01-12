　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

芥菜種會關懷弱勢！歲末圍爐今年5場　近1500人溫暖過年

▲圍爐活動認養家庭以工「帶振」人員與社區志工在溫馨氛圍中彼此交流共迎新春。（圖／芥菜種會提供，下同）

▲圍爐活動認養家庭以工「帶振」人員與社區志工在溫馨氛圍中彼此交流共迎新春。（圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆新年即將來臨，基督教芥菜種會透過圍爐活動化為祝福，陪伴花蓮地區的困難家庭共度暖心時光，11日在花蓮福容大飯店舉辦「新春送暖感恩圍爐」，邀請認養家庭、以工「帶振」人員及社區助人志工參與。同時在花蓮習藝所舉行「新年祝福暨孫理蓮女士感恩禮拜」，紀念孫師母創會74年來對台灣的深遠影響，傳承她的服務精神與價值。
 
基督教芥菜種會在花蓮和台東地區的認養案童，截至上個月底計有1916位，其中47%來自無法獲得政府補助的邊緣家庭。為回應認養家庭的不同需要，芥菜種會的認養服務方案除提供經濟支持和關懷訪視，也包括親職教育、升學就業輔導及特殊專才等支持，同時強調賦能照顧者，致力協助家庭恢復穩定。

▲圍爐活動認養家庭以工「帶振」人員與社區志工在溫馨氛圍中彼此交流共迎新春。（圖／芥菜種會提供，下同）

▲孩子在心願樹前寫下新年感恩與期盼，傳遞真摯祝福，為新年增添溫度。

花蓮因地緣狹長，今年感恩圍爐共計辦理5場近1500人參加，每場次都由牧師逐桌為每個家庭獻上祝福禱告，同時給予認養童及照顧者紅包祝福，孩子們在心願樹前寫下感恩的心情與新年願望，為圍爐增添溫度。

▲圍爐活動認養家庭以工「帶振」人員與社區志工在溫馨氛圍中彼此交流共迎新春。（圖／芥菜種會提供，下同）

▲認養童及照顧者收到紅包，感受來自社會大眾滿滿的新春祝福與暖心支持。

芥菜種會執行長李肇家表示，新年圍爐象徵「闔家團圓」，期盼社會大眾與企業共同參與，與芥菜種會一起陪伴有需要的家庭，傳遞社區的祝福和上帝的愛。0403地震後，芥菜種會立即回應災後需求，提供社區安置服務與三餐，協助受災家庭進行損壞評估與物資募集，甚至運用火車運送物資至聯外道路中斷的孤島部落。今年芥菜種會首次與飯店合作舉辦感恩圍爐，花蓮福容飯店的VIP長腿叔叔長期關懷青少年，特別與飯店攜手支持並贊助餐費，希望能傳達對孩子們的關心，也帶來新年祝福。

▲圍爐活動認養家庭以工「帶振」人員與社區志工在溫馨氛圍中彼此交流共迎新春。（圖／芥菜種會提供，下同）

▲感恩禮拜回顧孫師母的服務足跡，芥菜種會持續傳承，以實際行動服務台灣。

圍爐餐桌上，認養家庭、以工「帶振」受助者及社區助人志工，分享著去年生活感受與點滴，深化社區的信任與連結。大戶哥曾是太魯閣觀光巴士司機，因大地震失去穩定的收入來源。在以工「帶振」計畫下，運用他過往的駕駛專業，投入到芥菜種會生活物資供應中心，參與將物資箱運送至花東各地有需要的家庭與社區。

▲圍爐活動認養家庭以工「帶振」人員與社區志工在溫馨氛圍中彼此交流共迎新春。（圖／芥菜種會提供，下同）

▲感恩禮拜中，曾在習藝所學習的阿例姊分享自己如何憑著所學技能，帶領家庭與部落持續走向穩定。

同日下午在花蓮習藝所舉行孫理蓮師母感恩禮拜，回顧她對台灣帶來的深遠影響。曾在習藝所學習的受助者全阿例，特別從南投趕到花蓮，上台感謝孫師母創造學習的機會，不僅讓她掌握縫紉技能，穩定家庭經濟，如今71歲的她仍積極從事製衣工作，經營自己的工作坊，更受邀擔任部落製衣教師，繼續為社區培養新一代的人才。
 
芥菜種會秉持「哪裡有需要，就往那裡去」的初衷，延續孫師母的服務精神，持續以實際行動關懷台灣。透過三福助人網帶來福音、扶助與扶立，以訪視陪伴、經濟和物資的支持及教育培力，創造工作機會，幫助需要者能自立穩定生活，進而成為助人的力量。今年的圍爐活動全台共計辦理21場，邀請社會大眾一起為困難中的家庭祝福，可於官網支持圍爐的經費與家庭紅包募集，共同傳遞溫暖關懷。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台南2億超跑車隊曝！　新娘車是勞斯萊斯
洛杉磯41億「最貴豪宅」燒到剩骨架！　驚人畫面曝
五月天花蓮開唱！周邊住房率僅6成　業者曝2原因
台中酒駕累犯超長名單曝！　82人被公布
台灣人秒懂的「燙青菜密碼」！　1道菜被嫌沒資格
人妻搞牌友「晚上吃肉」鹹濕對話曝！　夫怒砍她數刀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

年前衝刺！花蓮振興券再加碼　年前採購再省一筆過好年

芥菜種會關懷弱勢！歲末圍爐今年5場　近1500人溫暖過年

7年築夢成真！李宗盛賣老厝捐建長照園區　門諾年華樓落成

春節登船熱潮！望僕號海上書船首泊台灣　1／17花蓮開放登船

三大水庫水情穩定　台南一期稻作將正常供灌

台東關山幸福蘿蔔季　週休假日上下場吸引親子同樂

關懷寒士與弱勢尾牙聯歡餐會　台東縣後山慈善會「做伙呷辦桌」

第19屆桃園全國春聯書法決賽　施長志、簡宏名奪首獎殊榮

桃園1／13起開放索取春聯　「蛇馬攏順」戶所領「好運來」公所拿

桃園社宅開辦全方位關懷課程　中壢一號宅1／17率先登場

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

年前衝刺！花蓮振興券再加碼　年前採購再省一筆過好年

芥菜種會關懷弱勢！歲末圍爐今年5場　近1500人溫暖過年

7年築夢成真！李宗盛賣老厝捐建長照園區　門諾年華樓落成

春節登船熱潮！望僕號海上書船首泊台灣　1／17花蓮開放登船

三大水庫水情穩定　台南一期稻作將正常供灌

台東關山幸福蘿蔔季　週休假日上下場吸引親子同樂

關懷寒士與弱勢尾牙聯歡餐會　台東縣後山慈善會「做伙呷辦桌」

第19屆桃園全國春聯書法決賽　施長志、簡宏名奪首獎殊榮

桃園1／13起開放索取春聯　「蛇馬攏順」戶所領「好運來」公所拿

桃園社宅開辦全方位關懷課程　中壢一號宅1／17率先登場

年前衝刺！花蓮振興券再加碼　年前採購再省一筆過好年

只靠努力打不破「階級差異」？網嘆：有背景直接躺贏

黑巧克力也算！營養師推薦「健腦8食物」：吃雞蛋降失智風險

不滿「955個物種禁養」飼主集結抗議　農業部：未定案

主持節目遭排擠！「任毒蛇爬入褲」陳宥心事後被冷凍…幕後黑手是她

新郎大陣仗迎娶！台南2億超跑車隊娶回美嬌娘　新娘車是勞斯萊斯

男星遭霸凌終止演戲　跑外送「客人一段話」讓他破防⋯登上金馬

神棍裝「喪魔仔」下咒恐嚇！猥褻性侵鄰居母女　害她崩潰包尿褲

洛杉磯41億「最貴豪宅」燒到剩骨架！　野火前後驚人畫面曝

遭嫌家境、學歷！女友媽「一句話」他崩了：社會對男人好殘忍

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

地方熱門新聞

學測18日登場！木柵集應廟辦祈福會　特推供品有這些

台南40年老屋搖身一變成網紅咖啡店

雲林元長鄉新建公所落成啟用

新北蘆洲長安機械停車場改建　力拚2026年9月完工

重機專用停車格獲好評　新北交通局：擴大試辦區域

新北永寧微型轉運站拚2月完工啟用

2025桃園年貨大街活動　封街資訊一次看

新埤鄉長補選結果出爐　曾明輝拿下最高票當選

海大吳彰哲關鍵技術助藻類產業　榮獲第21屆國家新創獎

第19屆桃園全國春聯書法決賽　得獎名單揭曉

桃園1/13起開放索取春聯　「蛇馬攏順」戶所領

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

桃園社宅　開辦全方位關懷課程

台南四鯤鯓紅樹林生態帶動地方觀光

更多熱門

相關新聞

柯文哲「過年看守所吃極品火鍋」！黃揚明：看看就好

柯文哲「過年看守所吃極品火鍋」！黃揚明：看看就好

民眾黨前主席柯文哲、沈慶京、應曉薇與李文宗，抗告被高院駁回，均裁定羈押3月，確定4人要在看守所過新年。資深媒體人黃揚明直言，抗告駁回毫無意外，還稱監所公布的過年豪華菜單「真的是看看就好」，監所並不會真的給各舍房火鍋料現煮，而是被分到吃大鍋湯而已。

柯文哲看守所年菜吃「極品佛跳牆」　菜單曝光

柯文哲看守所年菜吃「極品佛跳牆」　菜單曝光

蔡曹碧珠捐高頂復康巴士　助弱勢族群就醫

蔡曹碧珠捐高頂復康巴士　助弱勢族群就醫

東慈揪爺奶吃年菜！暖心再抽「東森廣場購物金」

東慈揪爺奶吃年菜！暖心再抽「東森廣場購物金」

過年怎麼增加儀式感？　網喊2件事必做

過年怎麼增加儀式感？　網喊2件事必做

關鍵字：

關懷弱勢芥菜種會歲末圍爐溫暖過年

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

2000元刮刮樂突一堆人搶！他曝「1買法」中獎率超高

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

台灣人「10大傷腎習慣」曝！醫：一週喝3次衰老速度快

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面