芥菜種會關懷弱勢！歲末圍爐今年5場　近1500人溫暖過年

▲圍爐活動認養家庭以工「帶振」人員與社區志工在溫馨氛圍中彼此交流共迎新春。（圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆新年即將來臨，基督教芥菜種會透過圍爐活動化為祝福，陪伴花蓮地區的困難家庭共度暖心時光，11日在花蓮福容大飯店舉辦「新春送暖感恩圍爐」，邀請認養家庭、以工「帶振」人員及社區助人志工參與。同時在花蓮習藝所舉行「新年祝福暨孫理蓮女士感恩禮拜」，紀念孫師母創會74年來對台灣的深遠影響，傳承她的服務精神與價值。



基督教芥菜種會在花蓮和台東地區的認養案童，截至上個月底計有1916位，其中47%來自無法獲得政府補助的邊緣家庭。為回應認養家庭的不同需要，芥菜種會的認養服務方案除提供經濟支持和關懷訪視，也包括親職教育、升學就業輔導及特殊專才等支持，同時強調賦能照顧者，致力協助家庭恢復穩定。

▲孩子在心願樹前寫下新年感恩與期盼，傳遞真摯祝福，為新年增添溫度。

花蓮因地緣狹長，今年感恩圍爐共計辦理5場近1500人參加，每場次都由牧師逐桌為每個家庭獻上祝福禱告，同時給予認養童及照顧者紅包祝福，孩子們在心願樹前寫下感恩的心情與新年願望，為圍爐增添溫度。

▲認養童及照顧者收到紅包，感受來自社會大眾滿滿的新春祝福與暖心支持。

芥菜種會執行長李肇家表示，新年圍爐象徵「闔家團圓」，期盼社會大眾與企業共同參與，與芥菜種會一起陪伴有需要的家庭，傳遞社區的祝福和上帝的愛。0403地震後，芥菜種會立即回應災後需求，提供社區安置服務與三餐，協助受災家庭進行損壞評估與物資募集，甚至運用火車運送物資至聯外道路中斷的孤島部落。今年芥菜種會首次與飯店合作舉辦感恩圍爐，花蓮福容飯店的VIP長腿叔叔長期關懷青少年，特別與飯店攜手支持並贊助餐費，希望能傳達對孩子們的關心，也帶來新年祝福。

▲感恩禮拜回顧孫師母的服務足跡，芥菜種會持續傳承，以實際行動服務台灣。

圍爐餐桌上，認養家庭、以工「帶振」受助者及社區助人志工，分享著去年生活感受與點滴，深化社區的信任與連結。大戶哥曾是太魯閣觀光巴士司機，因大地震失去穩定的收入來源。在以工「帶振」計畫下，運用他過往的駕駛專業，投入到芥菜種會生活物資供應中心，參與將物資箱運送至花東各地有需要的家庭與社區。

▲感恩禮拜中，曾在習藝所學習的阿例姊分享自己如何憑著所學技能，帶領家庭與部落持續走向穩定。

同日下午在花蓮習藝所舉行孫理蓮師母感恩禮拜，回顧她對台灣帶來的深遠影響。曾在習藝所學習的受助者全阿例，特別從南投趕到花蓮，上台感謝孫師母創造學習的機會，不僅讓她掌握縫紉技能，穩定家庭經濟，如今71歲的她仍積極從事製衣工作，經營自己的工作坊，更受邀擔任部落製衣教師，繼續為社區培養新一代的人才。



芥菜種會秉持「哪裡有需要，就往那裡去」的初衷，延續孫師母的服務精神，持續以實際行動關懷台灣。透過三福助人網帶來福音、扶助與扶立，以訪視陪伴、經濟和物資的支持及教育培力，創造工作機會，幫助需要者能自立穩定生活，進而成為助人的力量。今年的圍爐活動全台共計辦理21場，邀請社會大眾一起為困難中的家庭祝福，可於官網支持圍爐的經費與家庭紅包募集，共同傳遞溫暖關懷。

