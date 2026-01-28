南消四大隊善化高樓火災演練　春節前強化應變保平安

▲南消第四大隊於善化區佳楓領袖大樓實施高樓火災搶救演練，模擬火警濃煙竄升情境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節即將到來，連假期間民眾返鄉團聚、用火用電頻率增加，火災風險也隨之升高。為提升高樓建築火災應變與搶救能力，台南市消防局第四大隊善化分隊於1月28日，會同大隊所屬各分隊，選在善化區佳楓領袖大樓實施高樓火災搶救演練，透過實兵實地演練，強化消防搶救效能與住戶自主防災能力，為市民平安過好年提前做好準備。

消防局指出，高層建築物因樓層高、住戶密集，火災一旦發生，濃煙容易透過樓梯間、管道間迅速向上蔓延，無論消防搶救或住戶疏散逃生，難度皆遠高於一般建築。本次演練即模擬高樓發生火警，火勢快速延燒並伴隨大量濃煙，現場同時出現待救民眾，全面檢視消防人員與大樓管理單位的即時應變能力。

演練首先由大樓「自衛消防編組」啟動應變機制，保全與物業管理人員透過消防安全設備系統即時通報，並引導住戶疏散避難；消防人員抵達後，迅速與現場指揮官完成資訊交接，掌握起火位置、人員分布及建築狀況，隨即展開雲梯車救援、梯間排煙、室內搜索救助等任務，同時設立前進指揮站與後勤照護區，確保救災人員安全與體力調節。

演練過程中，戰術教官團更臨時下達「消防人員空間迷失受困」的突發狀況，測試現場緊急應變隊的搜救與協同能力，整體流程緊湊、情境逼真，充分展現高樓火災搶救的複雜度與專業度。演練結束後，消防人員也針對地下停車場電動車停放位置，以及未來設置充電樁可能衍生的消防安全議題，向大樓管委會提出具體建議，提前因應新型態風險。

第四大隊大隊長蔡國保表示，高樓建築的防火管理與消防安全設備至關重要，不僅能有效預防火災發生，更能在災害初期爭取寶貴的搶救與避難時間。他強調，唯有落實平時的風險管理，包括定期檢修消防設備、確實管理用火用電、強化自衛消防編組及住戶防災意識，才能真正降低災害風險，「防災優於救災、離災優於防災」，不是口號，而是守護生命安全的關鍵。

消防局長楊宗林指出，高樓火災搶救首重消防安全設備能否即時發揮功能，呼籲各類場所務必依法落實消防設備檢修與防火管理制度。為守護市民生命財產安全，消防局也將在春節前加強公共場所消防安全檢查，並持續強化救災能量，為年節期間公共安全注入一劑強心針，讓市民安心迎新年。