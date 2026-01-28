　
高鐵駕駛難考「合格率僅5％」　增4台模擬機訓練多3.5倍

▲▼高鐵引進4台「駕駛自學型模擬機」。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵引進4台「駕駛自學型模擬機」。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／高雄報導

高鐵駕駛肩負行車安全重任，考取門檻嚴格，僅有5％應試者能通過成為高鐵駕駛，且每人僅兩次考試機會，皆未通過將永遠無緣擔任高鐵駕駛。為強化駕駛面對突發事件的應變能力，台灣高鐵在北、中、南地區新增4台簡易型駕駛自學模擬機，駕駛即使在備班或勤務空檔也能就近進行訓練，訓練頻率提升3.5倍。

高鐵引進簡易型新駕駛自學模擬機今(28日)亮相，該新增模擬機由高鐵與中科院合作，自2023年起研發製造，並於今年1月8日完成檢測驗證，1月22日正式啟用，盼透過更高頻率、便利化的訓練方式，提升駕駛專業能力，確保旅客行車安全。

台灣高鐵駕駛管理課副理鄭人豪說明，過去僅有一部700T駕駛擬真模擬機設置於桃園運務大樓，主要用於駕駛測考與年度檢定，駕駛平時實際可進行練習的機會有限。此次新增的4台自學型模擬機設置於車站端，駕駛無須再頻繁往返桃園運務大樓，可在備班或勤務空檔時間彈性使用，平均每人每年可增加32次練習機會，大約可增加3.5倍的練習次數。

在訓練內容方面，鄭人豪指出，自學型模擬機考量設備功能，精選27種列車營運中較為重大或特殊的情境作為操作劇本，包括列車斷電、空飄物懸掛於電車線，以及人員入侵等駕駛實際運行中可能遭遇的緊急狀況，藉此強化駕駛即時應變與處置能力。至於設於桃園運務大樓的模擬機，仍以官方測考與檢定用途為主。

▲▼高鐵在車站新增4台簡易型駕駛自學模擬機，駕駛可自主練習。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵車站引進4台「駕駛自學型模擬機」。（圖／記者李姿慧攝）

鄭人豪表示，設置在車站的自學型模擬機，最主要的功能就是讓駕駛在平常自主練習，針對運轉技巧比較不足的地方加以精進，來確保旅客安全。駕駛在訓練過程中，若於複合式情境或重大故障處理上出現操作瑕疵，皆可透過督導指導，以及模擬機的紀錄與分析功能進行檢討與改善，多數情況可獲得明顯進步。

由於簡易型駕駛自學模擬訓練採自主訓練方式，鄭人豪說明，該訓練沒有強制規定每次訓練時數，不過駕駛可在勤務空檔或備班時多加利用，希望每三個月至少能有8到10次練習。

根據統計，目前台灣高鐵持有駕駛執照的列車駕駛約200人，因應新世代列車首列8月將抵台，後續有新車也將陸續交車，另有約16人正在受訓中。鄭人豪說，新增的自學型模擬機雖以現行700T列車為主要訓練對象，但不論新車或舊車，緊急狀況處置原則相同，因此同樣適用於未來引進的次世代N700ST列車，具備一致的訓練效果。

▲▼高鐵引進4台「駕駛自學型模擬機」。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵駕駛門檻高，合格率僅5%。（圖／記者李姿慧攝）

不過要成為高鐵駕駛門檻相當高，鄭人豪指出，高鐵駕駛的門檻其實非常高。從一開始的筆試、維也納測驗、反應測驗到體檢等，以及課堂訓練、模擬機訓練與實車訓練，最後還需通過鐵道局的學科與實車考試，整體訓練期平均接近一年，淘汰率極高，約100人報考中，最後通過率大概只有5%，目前高鐵駕駛的男女比例約為8比2，女性駕駛約30至40人左右，也歡迎更多女性報考。

曾任空服員、高鐵列車長的高鐵女駕駛洪佳君表示，高鐵駕駛錄取標準無論是男生或女生皆一視同仁，為了考取高鐵駕駛，曾特別加強握力訓練，高鐵引進自學型模擬機後，可以設定路線上會遇到的特殊情況，包括菜網懸掛在高鐵電車線等情境自主訓練，最後模擬機還可分析哪些步驟或程序可以精進。

▲▼高鐵「南區運轉中心」新裝修休息區、用餐區。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼高鐵「南區運轉中心」新裝修休息區、用餐區。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼高鐵「南區運轉中心」新裝修休息區、用餐區。（圖／記者李姿慧攝）

此外，高鐵為提升第一線員工的工作環境，日前完成南區運轉中心升級改裝，1月正式啟用，嶄新休息區設計將空間區隔為「用餐區」及「沙發區」，讓用餐與想安靜休息的員工彼此互不打擾，獲得更充分的休息。更設有按摩椅，讓組員可以消除疲勞。

另「休息室」內設可完全平躺的獨立躺椅，提供組員在完全安靜的空間睡覺休息，須採預約使用，還提供專人提醒出勤時間的服務，讓員工可以更安心的休息。

▲▼高鐵「南區運轉中心」新裝修休息區、用餐區。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼高鐵「南區運轉中心」新裝修簡報室、用餐區。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼高鐵「南區運轉中心」新裝修休息區、用餐區。（圖／記者李姿慧攝）

此外，「用餐區」配置餐桌椅，提供高鐵員工用餐，六人座餐桌提供桌上充電插槽，每天更提供免費團膳、下午茶，且設有冰箱、微波爐等設備。另也規劃「簡報室」、「公用電腦區」方便組員進行工作準備。

列車長鄭又中表示，新裝修的休息區變得非常寬闊且較舒適，有用餐區、休息區，也有配置按摩椅、充電區，還有可以單獨休息的區域，可以讓員工好好充電放鬆，休息後更有精神去接車並提供更好的服務，未來也期盼能有更多福利。

▼高鐵列車長鄭又中。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼高鐵列車長報到和酒測。（圖／記者李姿慧攝）

