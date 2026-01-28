　
地方 地方焦點

節慶布置逐步到位　台中百貨業者啟動新春檔期搶攻年節買氣

▲百貨商場換上紅色系節慶布置，營造濃厚新春氣氛。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲百貨商場換上紅色系節慶布置，營造濃厚新春氣氛。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

農曆春節將至，年節採買人潮逐漸湧現，各地百貨商場陸續啟動新春檔期搶商機。太平洋百貨裝飾與節慶布置逐步到位，業者表示，服飾、家電、生活用品與年節禮盒詢問度明顯提升，消費動能自1月底起逐漸升溫。為回應民眾年終採購需求，館內推出滿額回饋、會員加碼及信用卡合作方案，盼在節慶期穩定買氣。

活動期間，民眾透過會員系統與指定信用卡消費，可依累積金額兌換不同等級回饋與贈品，內容涵蓋家電、廚具與禮券等實用商品。百貨業者指出，近年消費者對「實質回饋」接受度較高，因此在設計活動時，特別著重於累積消費換取生活用品的機制，讓民眾採買同時，也能兼顧實用性。

除了消費回饋外，新春期間的福袋活動同樣成為關注焦點。今年規劃限量福袋抽獎，最大獎項為電動機車與家電設備，並搭配現場抽獎活動，吸引不少民眾提前排隊詢問。業者表示，過年期間的福袋活動已成為固定年節儀式之一，不僅增添節慶趣味，也帶動商場人流。

年節檔期中，館內也安排多場互動與表演活動，包括舞獅、抽紅包與趣味遊戲，營造走春氛圍。初一至初六期間，一樓廣場陸續規劃不同主題活動，讓返鄉民眾與親子家庭在購物之外，也能感受節慶熱鬧氣息。

觀察近年消費趨勢，百貨業者指出，民眾購物態度逐漸趨於理性，除了價格優惠外，也重視購物環境與整體體驗。因此，春節檔期除了促銷機制，更著重場域布置與活動安排，希望讓商場成為民眾過年走春的重要去處之一。業者預期，人流與買氣將持續升溫，為地方商圈帶來節慶經濟效益。

▲百貨商場換上紅色系節慶布置，營造濃厚新春氣氛。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲吸引民眾走春順便購物，豐原百貨春節活動帶動消費動能（圖／記者游瓊華翻攝）

 


01/26 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

冷冬不冷心　水噹噹協會14年守護弱勢家庭

農曆春節將近，冷氣團來襲，低溫籠罩中部地區，也讓弱勢家庭的生活壓力更加明顯。台中市水噹噹關懷協會攜手市議員陳雅惠服務處及多個公益單位，今（28）日舉辦「溫馨關懷、寒冬送暖」活動，連續第14年在歲末年節前送上物資與慰問金，關懷未符合社會救助資格的邊緣戶，陪伴鄉親在寒冬中安心迎接新年。

春節關懷不打烊　免費安心專線抒發心情好過年

豐原爆禽流感　周邊3公里清消作業已完成

13歲兒鬥牛被推倒　悍媽撂人揍對手還告強制罪

關鍵字：

春節年節福袋抽獎節慶活動台中商機

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

