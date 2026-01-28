節慶布置逐步到位　台中百貨業者啟動新春檔期搶攻年節買氣

▲百貨商場換上紅色系節慶布置，營造濃厚新春氣氛。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

農曆春節將至，年節採買人潮逐漸湧現，各地百貨商場陸續啟動新春檔期搶商機。太平洋百貨裝飾與節慶布置逐步到位，業者表示，服飾、家電、生活用品與年節禮盒詢問度明顯提升，消費動能自1月底起逐漸升溫。為回應民眾年終採購需求，館內推出滿額回饋、會員加碼及信用卡合作方案，盼在節慶期穩定買氣。

活動期間，民眾透過會員系統與指定信用卡消費，可依累積金額兌換不同等級回饋與贈品，內容涵蓋家電、廚具與禮券等實用商品。百貨業者指出，近年消費者對「實質回饋」接受度較高，因此在設計活動時，特別著重於累積消費換取生活用品的機制，讓民眾採買同時，也能兼顧實用性。

除了消費回饋外，新春期間的福袋活動同樣成為關注焦點。今年規劃限量福袋抽獎，最大獎項為電動機車與家電設備，並搭配現場抽獎活動，吸引不少民眾提前排隊詢問。業者表示，過年期間的福袋活動已成為固定年節儀式之一，不僅增添節慶趣味，也帶動商場人流。

年節檔期中，館內也安排多場互動與表演活動，包括舞獅、抽紅包與趣味遊戲，營造走春氛圍。初一至初六期間，一樓廣場陸續規劃不同主題活動，讓返鄉民眾與親子家庭在購物之外，也能感受節慶熱鬧氣息。

觀察近年消費趨勢，百貨業者指出，民眾購物態度逐漸趨於理性，除了價格優惠外，也重視購物環境與整體體驗。因此，春節檔期除了促銷機制，更著重場域布置與活動安排，希望讓商場成為民眾過年走春的重要去處之一。業者預期，人流與買氣將持續升溫，為地方商圈帶來節慶經濟效益。

▲吸引民眾走春順便購物，豐原百貨春節活動帶動消費動能（圖／記者游瓊華翻攝）