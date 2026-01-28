280件法老珍品99%首度來台　《埃及之王：法老》讓世界文明走進台南

▲奇美博物館《埃及之王：法老》特展盛大開幕，台南市長黃偉哲與國內外貴賓共同揭開序幕。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美博物館攜手大英博物館推出台灣史上規模最大的法老文物特展《埃及之王：法老》，28日舉行開幕典禮，台南市長黃偉哲下午親自出席，與國內外博物館界代表及貴賓共同揭開序幕。

此次展覽集結大英博物館280件珍貴館藏，其中高達99%為首度在台灣亮相，內容橫跨古埃及三千年歷史，並透過精緻的展場色彩、建築語彙與聲光設計，引領觀眾近距離感受法老王權與文明演進的磅礡氣勢。

黃偉哲市長表示，奇美博物館繼2024年推出《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》廣獲好評後，再度攜手世界級博物館推出《埃及之王：法老》，不僅展現奇美博物館深厚的策展專業與國際信任，也讓市民在台南即可近距離認識人類文明的重要源流，使台南成為能持續與世界文明對話的重要文化城市。他代表全體市民，誠摯歡迎大英博物館團隊與各界貴賓蒞臨，並表達由衷感謝。

黃偉哲也指出，這項展覽再次凸顯奇美博物館在城市文化中的關鍵角色，不僅是藝術與文物的展示殿堂，更是連結世界文明的重要平台。他感謝創辦人許文龍董事長及全體館方同仁長期投入，陪伴無數觀眾透過展覽拓展視野，並祝福展覽圓滿成功，讓觀眾滿載而歸。

特別率團來台參與開幕的大英博物館埃及與蘇丹部門主管丹尼爾．安托萬博士表示，大英博物館自成立以來即致力於向大眾分享人類文明成果，此次與奇美博物館合作，希望讓台湾民眾能近距離接觸古埃及歷史與文化，感受法老文明的深度與魅力。

奇美博物館館長許家彰指出，博物館長期以大眾為核心，引進世界級文化內容，《埃及之王：法老》不僅呈現古埃及文明，也透過法老所象徵的王權、信仰與治理，引導觀眾思考歷史如何影響當代社會。他並感謝文化部、台南市政府、內政部警政署，以及長榮航空、台新新光金控、全球人壽、大亞集團、New Balance等單位與企業的支持，使展覽順利呈現。

奇美博物館說明，展覽內容涵蓋珠寶、陪葬品、石雕、棺木與文書信件等多元文物，呈現包括拉美西斯二世、圖坦卡門在內共56位法老的歷史軌跡，其中多件大型石雕總重約28噸，分布於各展區，完整勾勒古埃及王權樣貌。

展場規劃為七大主題單元，運用色彩光影、空間動線與現代配樂，深化觀眾的沉浸式體驗。從單元一「埃及：法老的國度」以尼羅河意象揭開序幕，到「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」，再到最終單元「永生」，逐步呈現法老如何透過宗教、政治與文化建構橫跨三千年的文明秩序，為觀展體驗畫下深刻句點。

為提升互動性，館方同步規劃互動體驗區，民眾可製作專屬古埃及聖書體姓名框，並參與七款「好運護身符」集章活動，將跨越千年的祝福帶回家。

《埃及之王：法老》展期自2026年1月29日至2027年1月10日止，票價為全票580元、優惠票480元、週三藝享票2000元。民眾可於現場或官網購票，並預約「快速入場」服務。館方另提供親子導覽、定時專人導覽及免費語音導覽，詳情請至奇美博物館官網查詢。