桃園市第六屆青諮會　優點子提案成果發表

▲桃園市第六屆青諮會優點子提案成果發表。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第六屆青年諮詢會27日於青年局，舉行「優點子提案」成果發表會。市長張善政表示，市府鼓勵青年從日常生活中發掘問題，進行小型研究並提出具體可行的政策建議，青諮會「優點子提案」提出的構想多元且具前瞻性，到場聆聽交流的市府各局處代表，將把相關建議帶回研議，作為未來市政精進與政策規劃的參考。

針對「優點子提案」的青諮委提出建置「AI公共提案平台」，張善政說：市府1999市民專線受理陳情最多的案子，經統計最多的是對公車服務品質的不滿，且幾乎週週都冠軍，青年朋友創意無限，鼓勵青諮會不妨提出改善的良方。

▲提案青諮委直接請市長裁示。（圖／記者楊淑媛攝）

而現行1999市民專線已累積龐大陳情資料庫，並持續導入AI技術，這將是深化公共參與的重要基礎。透過系統化分析陳情數據，有助引導市民與青年從實際需求出發，發想更貼近民意的政策建議。

青年局表示，桃園市政府青諮會是全臺首創的青年政策諮詢平台，本屆委員歷經8場跨局處研討會議，提出涵蓋教育、體育、交通、衛生、公共參與及文化等6大面向、共17項政策建議，充分展現青年以實際行動參與城市治理的成果。

本屆最大特色在於「從討論走向行動」，透過參與式預算機制，讓青年提案不只停留於構想，更有機會落地執行。活動現場亦同步規劃年度參與成果靜態展，回顧青年一年來投入政策討論與公共行動的歷程，展現深耕在地、參與市政的正向影響力及在城市治理中不可或缺的角色。

包括市議員張碩芳、陳韋曄、張肇良、市府青年局長侯佳齡、社會局長陳寶民、文化局副局長唐連成、都發局總工程司陳瑛琺、環保局簡任技正黃伯弘、衛生局簡任技正葉潔瑩、勞動局專門委員張哲航、交通局專門委員巫秀堅、智發會主任秘書邱國豐、中壢區公所副區長鄭伊庭等均一同出席活動。