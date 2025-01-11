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社會 社會焦點 保障人權

汐止驚現「81隻貓住一屋」　鄰居受不了...飼主遭罰40萬

▲新北汐止驚現84犬貓擁擠飼養。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市汐止驚現81隻貓3隻狗擁擠飼養，環境惡臭異味嚴重，鄰居不堪其擾。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處近日接獲通報，汐止區某住戶飼養大量貓狗，環境惡臭異味嚴重，鄰居不堪其擾，房東也因此下達逐客令。動保處立即派員稽查，發現飼主原本只飼養少量貓隻，因不斷收容流浪動物且未進行絕育，導致貓隻數量暴增至81隻，另飼養3隻狗。由於空間極度不足，貓隻互咬受傷，加上犬貓未絕育及未施打狂犬病疫苗，違反《動物保護法》及《動物傳染病防治條例》，動保處對飼主處以總計40萬3,000元的罰款，並協助安置幼貓。

動保處表示，該住戶位於汐止某社區一樓，飼養環境骯髒擁擠，排泄物臭味飄散，鄰居多次投訴影響生活。稽查人員進入現場時，陽台及室內充滿刺鼻氨味，映入眼簾的是25隻幼貓、56隻成貓以及3隻狗。現場貓砂、飼料和飲水不足，飼養空間狹小混亂，導致貓隻因爭奪空間而互相攻擊，部分貓隻有明顯傷痕。

▲新北汐止驚現84犬貓擁擠飼養。（圖／新北市動保處提供）

▲飼養空間不足。

經調查，飼主的女兒曾在數年前撿拾15隻流浪貓帶回家，後來因與母親分開居住，僅匯款提供飼養費，貓隻則由母親照料。由於缺乏控管，公貓和母貓未分開妥善飼養，導致貓隻不斷繁殖至現今的龐大規模。動保處根據《動保法》第5條第2項第5款，飼養空間不足致貓隻受傷，裁罰3,000元；根據《動保法》第22條第3項，未完成犬貓絕育，裁罰25萬元；依《動物傳染病防治條例》第13條，未替犬貓施打狂犬病疫苗，裁罰15萬元。

飼主女兒到場陳述時表示，她自小受母親影響，對流浪動物心生憐憫，曾希望能建立一處空地安置無家可歸的犬貓。8年前，她開始收容流浪動物，最初救助了一隻受傷的幼貓，隨後又撿拾了多隻流浪貓，加上朋友送養的貓，最終數量增至15隻。為了負擔飼養費，她曾同時兼職兩份工作。兩年前她搬離家中，定期匯款支持母親飼養貓隻，沒想到離家後貓隻數量急劇增加，聽聞後感到震驚和無法置信。

新北市動保處長楊淑方提醒，飼養寵物應先進行絕育，不僅能降低繁殖問題，還能減少罹患生殖系統疾病及衍生的行為問題。在飼養前，也應充分評估飼養空間及能力，確保能提供乾淨、舒適的環境，避免因不當飼養而違法。

▲新北汐止驚現84犬貓擁擠飼養。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處派員至該址稽查貓隻有無飼養不當。

▲新北汐止驚現84犬貓擁擠飼養。（圖／新北市動保處提供）

▲懷孕母貓表現出護幼行為。

▲新北汐止驚現84犬貓擁擠飼養。（圖／新北市動保處提供）

▲貓隻繁殖多隻小貓，違反動保法。

▲新北汐止驚現84犬貓擁擠飼養。（圖／新北市動保處提供）

▲貓砂髒臭，未殷勤更換。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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