日眾議院改選「事前投票」今展開！入場券來不及寄　自民黨民調回升

▲位於日本東京都千代田區永田町的國會議事堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗23日解散眾議院後，僅16天的眾議院選戰急速展開，投開票預計2月8日登場。由於時程緊迫，包括北海道等地方政府，皆來不及將投票入場券順利寄達選民住處，因此選務單位呼籲民眾攜帶身分證件即可投票。另一方面，最新民調顯示，自民黨支持率回升至29.4%，選情出現回溫跡象。

日本眾議院選舉的事前投票已於今（28）日正式啟動，不過受到眾議院解散至改選投開票僅16天的影響，部分地方政府無法及時完成投票所入場券的印製與寄送作業。包括北海道函館市在內，不少選民直到2月初才能收到入場券。

根據《日本放送協會》，在北海道函館市的事前投票所，已有不少選民在未攜帶入場券的情況下，出示駕照等證明文件完成身分確認後，順利投下小選舉區與比例代表選票。

▲▼日本眾議院改選事前投票，從28日起正式展開。（圖／達志影像／美聯社）

當地選舉管理委員會表示，28日上午前來投票的人數與近期其他場選舉相比仍然偏少，因此呼籲選民們即便在沒有入場券的情況下，只要能證明身分，仍可善用事前投票制度行使公民權利。

在投票入場券未能順利在時間內送抵選民住處的情況下，外界在社群平台質疑是否會引發冒名投票。對此，日本總務省已要求各地選委會加強選民身分驗證程序，未攜帶入場券者必須出示個人編號卡（My Number Card）、駕照等證件，並與選民名冊進行比對。

▲日本首相、自民黨總裁高市早苗28日前往北海道札幌為選戰進行街頭演說。（圖／達志影像／美聯社）

在選情方面，日媒《朝日新聞》攜手大阪大學，透過網路調查公司從23至25日，向日本全國1300名選民進行調查，其中高市早苗所領導的自民黨支持率攀升至29.4%，較去年7月與11月持續成長。分析認為，部分原本支持參政黨、國民民主黨與日本維新會的選民回流，使自民黨在高市內閣成立後逐步鞏固基本盤。

調查也指出，由立憲民主黨（野田佳彥）、公明黨（齊藤鐵夫）所成立的新興政黨「中道改革連合」支持率為12.9%，與前次調查中立憲民主黨與公明黨支持率總和相當。