70億補助恐斷炊、126案受影響　陳亭妃：台南建設不能成政治犧牲品

▲立委陳亭妃指出，中央總預算卡關恐重創台南建設與民生，呼籲回歸制度理性審查。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

中央總預算遲遲未完成付委審查，引發地方政府運作與多項民生建設全面卡關，立委陳亭妃28日嚴正指出，台南市正首當其衝，若中央總預算持續遭凍結，恐將影響多達126項中央補助計畫，超過70億元經費面臨斷炊風險，涵蓋治水、交通、育兒與長照等關鍵政策，讓她直言「心情非常沉重」。

陳亭妃表示，治水工程首當其衝，包括麻豆總爺東北勢排水、佳里海埔排水、安定新吉排水、後壁菁寮排水等多項重要防汛工程，原本只待中央預算到位即可發包施工，如今卻因總預算卡關被迫延宕。她憂心指出，汛期將近，一旦工程無法如期推動，若再度發生淹水災情，「這個責任，誰來向鄉親交代？」

在交通建設方面，陳亭妃指出，台南鐵路地下化新階段工程仍有高達21億元工程款尚待核定，影響城市發展進程；而廣大通勤族仰賴的TPASS月票，目前相關補助預算僅能再支撐約一個月。她質疑，若預算持續卡關，是否要讓年輕人、上班族再度承擔更高的交通成本，甚至影響日常通勤權益。

育兒與長照政策同樣面臨嚴重衝擊。陳亭妃指出，台南原已成功爭取0.63億元經費，規劃新增6處公共托育設施，同時也包含長照3.0的擴充預算，這些都是直接關係新手家庭與失能長者照顧的重要政策，如今卻可能因中央總預算遭凍結而停擺，讓弱勢族群成為政治對立下最無辜的受害者。

此外，陳亭妃也示警，預算卡關恐迫使市府被迫增加舉債約59億元，僅利息支出一年就可能增加約1億元。她強調，這些經費原本可用於改善老舊校舍、興建公園、強化公共服務，如今卻可能拿來填補預算空窗，對台南市財政造成長期且沉重的壓力。

對此，陳亭妃更公開點名同為台南出身的國民黨立委謝龍介，直言「政治立場可以不同，但對家鄉的責任不該有差別」。她強調，監督政府本就是立委天職，但「無差別凍結總預算」不應成為政治惡鬥的工具，更不該讓台南市民承擔後果。

陳亭妃呼籲，中央總預算應回歸制度內理性審查，在議事廳中公開、負責地討論政策內容，而不是用全面卡關的方式阻斷地方發展。她語重心長表示：「台南的福祉，應該高於黨意。」並呼籲朝野儘速讓總預算付委審查，讓台南各項建設能夠持續推進，這才是身為台南立委最基本、也最重要的責任。