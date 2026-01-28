　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

70億補助恐斷炊、126案受影響　陳亭妃：台南建設不能成政治犧牲品

▲立委陳亭妃指出，中央總預算卡關恐重創台南建設與民生，呼籲回歸制度理性審查。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃指出，中央總預算卡關恐重創台南建設與民生，呼籲回歸制度理性審查。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

中央總預算遲遲未完成付委審查，引發地方政府運作與多項民生建設全面卡關，立委陳亭妃28日嚴正指出，台南市正首當其衝，若中央總預算持續遭凍結，恐將影響多達126項中央補助計畫，超過70億元經費面臨斷炊風險，涵蓋治水、交通、育兒與長照等關鍵政策，讓她直言「心情非常沉重」。

陳亭妃表示，治水工程首當其衝，包括麻豆總爺東北勢排水、佳里海埔排水、安定新吉排水、後壁菁寮排水等多項重要防汛工程，原本只待中央預算到位即可發包施工，如今卻因總預算卡關被迫延宕。她憂心指出，汛期將近，一旦工程無法如期推動，若再度發生淹水災情，「這個責任，誰來向鄉親交代？」

在交通建設方面，陳亭妃指出，台南鐵路地下化新階段工程仍有高達21億元工程款尚待核定，影響城市發展進程；而廣大通勤族仰賴的TPASS月票，目前相關補助預算僅能再支撐約一個月。她質疑，若預算持續卡關，是否要讓年輕人、上班族再度承擔更高的交通成本，甚至影響日常通勤權益。

育兒與長照政策同樣面臨嚴重衝擊。陳亭妃指出，台南原已成功爭取0.63億元經費，規劃新增6處公共托育設施，同時也包含長照3.0的擴充預算，這些都是直接關係新手家庭與失能長者照顧的重要政策，如今卻可能因中央總預算遭凍結而停擺，讓弱勢族群成為政治對立下最無辜的受害者。

此外，陳亭妃也示警，預算卡關恐迫使市府被迫增加舉債約59億元，僅利息支出一年就可能增加約1億元。她強調，這些經費原本可用於改善老舊校舍、興建公園、強化公共服務，如今卻可能拿來填補預算空窗，對台南市財政造成長期且沉重的壓力。

對此，陳亭妃更公開點名同為台南出身的國民黨立委謝龍介，直言「政治立場可以不同，但對家鄉的責任不該有差別」。她強調，監督政府本就是立委天職，但「無差別凍結總預算」不應成為政治惡鬥的工具，更不該讓台南市民承擔後果。

陳亭妃呼籲，中央總預算應回歸制度內理性審查，在議事廳中公開、負責地討論政策內容，而不是用全面卡關的方式阻斷地方發展。她語重心長表示：「台南的福祉，應該高於黨意。」並呼籲朝野儘速讓總預算付委審查，讓台南各項建設能夠持續推進，這才是身為台南立委最基本、也最重要的責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北市公館商圈驚傳瓦斯外洩　女子躺屋內
陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳國庫！共上繳約468
快訊／新名單！　4檔股「抓去關」
陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭
2男大生「噴飛水溝、掛鐵網」　鮮血直滴雙亡
中國下令　禁抖音團播主「過度美顏」
外送點麥脆雞「驚見5公分銀棒」　麥當勞致歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中Hi8活動倒數　市府加碼88萬現金抽獎衝買氣

校園跳蚤市場結合交通宣導　台東警守護學童安全

領航再創高峰　技職教育傳奇張信雄博士接掌南台科大董事長

雞肉成國人主要肉類來源　黃偉哲：台南嚴守食安、讓民眾吃得安心

假交友真詐騙　鹿野分駐所迅速應變助民眾止血

打卡炮仗花與自行車道　嘉義春節旅遊攻略

把握機會！嘉義市2026年毛孩健康雙重補助開跑

春節大掃除必看　嘉義市垃圾清運時程公布

70億補助恐斷炊、126案受影響　陳亭妃：台南建設不能成政治犧牲品

嘉義年菜送暖14年　翁章梁帶隊送1500份年菜紅包

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

台中Hi8活動倒數　市府加碼88萬現金抽獎衝買氣

校園跳蚤市場結合交通宣導　台東警守護學童安全

領航再創高峰　技職教育傳奇張信雄博士接掌南台科大董事長

雞肉成國人主要肉類來源　黃偉哲：台南嚴守食安、讓民眾吃得安心

假交友真詐騙　鹿野分駐所迅速應變助民眾止血

打卡炮仗花與自行車道　嘉義春節旅遊攻略

把握機會！嘉義市2026年毛孩健康雙重補助開跑

春節大掃除必看　嘉義市垃圾清運時程公布

70億補助恐斷炊、126案受影響　陳亭妃：台南建設不能成政治犧牲品

嘉義年菜送暖14年　翁章梁帶隊送1500份年菜紅包

快訊／北市公館商圈驚傳瓦斯外露　女子躺屋內意識不清送醫搶救

黑鷹撞客機67死！還原「駕駛艙第一視角」空難瞬間曝　根本閃不了

台中Hi8活動倒數　市府加碼88萬現金抽獎衝買氣

「等9年」終於贏了！　巫師在家擊敗拓荒者還終止9連敗

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳國庫！共上繳約468萬元

北車百人激戰！東森樂齡四健會連七自摸強勢封王　88歲阿公戰力強

遇過溫熱飲「大杯縮成中杯」超傻眼　網一喝50嵐驚嘆：良心企業

胡椒粉開封沒冰恐吃進致癌物！ 譚敦慈揭調查結果示警

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

校園跳蚤市場結合交通宣導　台東警守護學童安全

A-Lin耳機出狀況「音準跑掉」 　求完美急喊停：我要重來！

地方熱門新聞

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

基隆搶修破管5千戶明將停水12小時

金醫完成高齡肺癌單孔微創手術

年前搶工作！永康就業中心辦兩場徵才近3千職缺、最高薪10萬

「要幫妳綁頭髮嗎？」電梯突遭搭話網友提醒南紡逛街民眾注意

花蓮縣府列10重點質疑：中央廢弛職務卸責地方？

彰基與興大帶領醫學生深入南投信義鄉回應在地健康照護需求

日系二手百貨凌晨遭破門行竊南警迅速破案逮竊嫌起獲毒品

280件法老珍品99%首度來台《埃及之王：法老》讓世界文明走進台南

竹山秀傳醫院嶄新大廳落成

海巡四草漁港安檢所新建啟用強化第一線戰力

救護車多一雙眼睛！南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

桃園市第六屆青諮會　優點子提案成果發表

更多熱門

相關新聞

初選遭質疑！王世堅挺陳亭妃　「還放不下的了不起你支持少一點嘛」

初選遭質疑！王世堅挺陳亭妃　「還放不下的了不起你支持少一點嘛」

民進黨台南市長初選「憲妃大戰」，綠委陳亭妃以2%差距險勝，但有中執委黃守達質疑，民進黨初選中，藍白介選情況嚴重，尤其台南，盼黨中央能處理。黨秘書長徐國勇、台南市長黃偉哲則緩頰初選公平公正。挺妃綠委王世堅今（28日）受訪時也表示，「如果對方還是不能放下，如果心有未甘的話，那了不起就你支持少一點嘛，但是大家不要唱反調，大家要團結嘛」。

280件法老珍品99%首度來台《埃及之王：法老》讓世界文明走進台南

280件法老珍品99%首度來台《埃及之王：法老》讓世界文明走進台南

加速校園污水接管台南投入2.3億元將完成31校工程

加速校園污水接管台南投入2.3億元將完成31校工程

台南私幼驚爆恐怖教保員！推頭拍打「1個月53次」

台南私幼驚爆恐怖教保員！推頭拍打「1個月53次」

減班不停學！再充電計畫津貼上調勞工進修補助同步升級

減班不停學！再充電計畫津貼上調勞工進修補助同步升級

關鍵字：

補助斷炊陳亭妃台南犧牲品

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

陳漢典收到紅包了！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

捲空拍機投毒案　張美阿嬤農場發聲

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面