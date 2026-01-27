　
地方 地方焦點

救護車多一雙眼睛！　南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

▲南消第四大隊新市分隊隊員黃科樺研發「救護車右方視覺輔助觀看系統」，榮獲市府創新提案競賽特優。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消第四大隊新市分隊隊員黃科樺研發「救護車右方視覺輔助觀看系統」，榮獲市府創新提案競賽特優。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

消防勤務三大任務中，以緊急救護出勤量最大，但救護車在執勤途中也潛藏高度行車風險。台南市政府消防局第四救災救護大隊新市分隊隊員黃科樺，從第一線實務經驗出發，研發「救護車右方視覺輔助觀看系統」，成功補足行車盲區，大幅提升出勤安全，並在「2025年台南市政府及所屬機關學校創新提案競賽」中脫穎而出，榮獲最高榮譽「特優」。

黃科樺表示，過去執行救護勤務時發現，救護車事故多半與右側視覺死角及駕駛專注力分散有關。尤其在路口或轉彎時，副手同仁往往在後艙專注處置患者，無法即時協助確認右側路況；駕駛還需同時回報無線電、安撫家屬，稍有疏忽便可能釀成事故，甚至造成消防人員或傷病患的二次傷害。

▲南消第四大隊新市分隊隊員黃科樺研發「救護車右方視覺輔助觀看系統」，榮獲市府創新提案競賽特優。（記者林東良翻攝，下同）

為徹底解決這項基層痛點，黃科樺運用所學結合勤務經驗，自行規劃設計「救護車右方視覺輔助觀看系統」。該系統不同於一般倒車顯影設備，鏡頭設置於車頂警示燈下方，專門針對救護車右側死角進行拍攝，具備120度廣角與夜視功能，可即時將畫面清楚傳輸至駕駛座螢幕，讓駕駛宛如多了一雙眼睛，能主動掌握右側路況。

實際應用後，不僅能有效降低出勤途中發生車禍的風險，也讓車內同仁能更專注於到院前緊急救護處置，進一步提升整體救護品質。

第四救災救護大隊大隊長蔡國保指出，黃科樺榮獲市府創新提案競賽「特優」，是對基層消防人員落實「居安思危」與「科技防災」精神的最佳肯定。未來也將持續推廣各類安全輔助裝置，確保第一線救護人員、患者及隨行家屬的行車安全。

▲南消第四大隊新市分隊隊員黃科樺研發「救護車右方視覺輔助觀看系統」，榮獲市府創新提案競賽特優。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，市府在市長黃偉哲支持下推動「創新提案競賽實施計畫」，鼓勵各機關同仁從實務中找問題、提解方。消防同仁能將創新思維實際運用在救護勤務中，降低風險、守護安全，深獲市府肯定。他也期盼這項看似「小小改變」的創新，能為救護安全文化帶來「大大的進步」，共同守護台南市民生命安全。

01/25 全台詐欺最新數據

救護車多一雙眼睛！　南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

