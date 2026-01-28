冷冬不冷心　水噹噹協會14年守護弱勢家庭

▲台中市水噹噹關懷協會舉辦寒冬送暖活動，關懷弱勢家庭迎接新年。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

農曆春節將近，冷氣團來襲，低溫籠罩中部地區，也讓弱勢家庭的生活壓力更加明顯。台中市水噹噹關懷協會攜手市議員陳雅惠服務處及多個公益單位，今（28）日舉辦「溫馨關懷、寒冬送暖」活動，連續第14年在歲末年節前送上物資與慰問金，關懷未符合社會救助資格的邊緣戶，陪伴鄉親在寒冬中安心迎接新年。

活動現場一早便湧入民眾，長輩們排隊領取物資，志工穿梭其間協助搬運、寒暄問候，空氣中瀰漫著淡淡熱氣與溫暖笑聲。桌上整齊擺放白米、麵線、泡麵、罐頭與燕麥奶等生活物資，象徵著年節前最實在的關懷，也減輕不少家庭的生活負擔。

民進黨台中市長參選人何欣純也到場關心民眾，與長輩親切互動。她表示，「寒冬送暖」能夠14年不間斷，仰賴的是長期累積的信任與實際行動，許多弱勢家庭並非不努力，而是卡在制度邊緣，更需要社會多一分理解與支持。她也肯定台中豐厚的志工能量與公益力量，讓城市在寒冬中依然保有溫度。

何欣純指出，志工精神與公益行動，是台灣社會最珍貴的價值。「台灣最美的風景是人」這句話，在台中有著最具體的體現，無數志工與善心人士長年默默付出，將關懷送到需要的人身邊，讓城市持續展現溫柔而堅定的力量。

台中市水噹噹關懷協會理事長、前市議員邱素貞表示，「寒冬送暖」活動14年來從未中斷，累計投入金額已超過500萬元，今年除發放每戶1,000元慰問金外，也準備多項民生物資，並特別加入燕麥奶，希望為長輩補充體力，在寒冷季節中減輕生活壓力，也為年關將近的家庭帶來一份溫暖支持。

市議員陳雅惠指出，活動不只是物資發放，更重視陪伴與尊重，現場安排義剪服務、台灣小吃分享與春聯贈送，讓民眾在領取物資之餘，也能感受到節慶氛圍與人情溫度。她感謝企業、公益團體與志工長期投入，讓社會善意不斷累積，並強調透過社區網絡合作，才能讓有限資源發揮最大效益。

主辦單位強調，本次活動共關懷400戶弱勢家庭，涵蓋東區17里、南區22里，共39里，由各里辦公處第一線提報名單，確保物資與慰問金能精準送到真正需要的家庭手中，在寒冬與年節交會之際，為社區注入一股穩定而持續的暖流。

▲何欣純到場與長輩寒暄互動，關心民眾生活狀況。（圖／記者游瓊華翻攝）