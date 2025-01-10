三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　從街頭流浪到校園生命教育大使

▲三重碧華國中校貓「副校長阿肥」。（圖／新北市碧華國中提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三重區碧華國中的明星校貓「副校長阿肥」，以其感人故事和溫暖魅力征服全校師生，更在網路上擁有破萬按讚的高人氣。作為新北市列管校貓犬中年紀最大的校貓，阿肥經歷從流浪貓到校園副校長的逆襲人生，並在全口拔牙與腫瘤切除手術後，以堅強姿態啟發師生珍視生命的價值。

碧華國中校長林建成表示，阿肥的到來為校園注入活力，其堅韌與勇氣成為生命教育的最佳教材。牠的手術復原過程感動了全校，讓學生學會如何面對逆境，並啟發他們珍惜生命、關懷弱小。主要照顧者邱靜雯老師也指出，阿肥的存在像是一場場微型治癒時光，讓學生們在互動中學習愛心與尊重。

▲阿肥不僅成為校園心靈療癒師，還推動流浪動物議題的關注。

林建成說，自2019年授證為校園「副校長」以來，阿肥不僅成為校園心靈療癒師，還推動了流浪動物議題的關注，影響學生參與義工服務，實踐愛與行動的結合。碧華國中因此獲得新北市生命教育特色學校的肯定，而阿肥也成為象徵友善校園的永恆傳奇。

阿肥的故事仍在延續，校內團隊持續舉辦相關活動，將生命教育的理念深植校園內外，讓更多人理解生命的珍貴與愛的力量。