新北第124家五股五興公托啟用　舊戶政所拉皮成五星級小白宮

▲新北第124家五股五興公托被地方暱稱為「五股小白宮」。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市第124家五股五興公共托育中心於今（9日）開幕啟用，這棟建物原本是舊五股戶政事務所，經社會局重新拉皮整修粉刷為白色，被地方暱稱為「五股小白宮」，將提供28名0-2歲嬰幼兒收托，即日起開放網路報名，訂於2月11日上午10時辦理公開抽籤，預料將引起家長們熱烈地響應。

新北市副秘書長柯慶忠、社會局長李美珍、市議員宋明宗、陳明義、彭佳芸、五股區長藍瑞珉以及多位議員助理、里長均蒞臨參加，活動前並由惠文領袖學校幼兒表演鼓樂，還以國、英語雙語歡迎大家。

▲新北第124家五股五興公托中心正式啟用。

受委辦的社團法人家庭婦幼關懷協會理事長羅文瑛表示，小時候作文課的願望是長大後要當老師，後來也的確從事幼教30年。她說，感謝侯友宜市長推動公共托育政策，協助父母一起照顧嬰幼兒，五興公托就是「五心公托」，要用愛心、耐心、歡喜心、自信心來教育孩子，並讓家長放心。

柯慶忠表示，五股人口已達9萬5千多人，目前仍穩定成長，將邁入10萬大關，侯友宜市長的公托倍增政策，雖已達成，市府仍積極評估現有資源分配，找尋適合的場域，以滿足家長的托育需求。

▲五股五興公托不僅內部寬敞、窗明几淨，還緊鄰五股分駐所，宛如24小時保護，家長非常放心。

柯慶忠也提到，財劃法新修正通過後，新北市可多分配300多億元，侯友宜市長已宣布要多用在基礎建設和公共建設，另10分之1專用在社會福利，特別關注幼兒、長者、婦女及特教生等族群，因此新北市雖已經有124家公托，仍會持續佈建。

社會局長李美珍表示，五股五興公托中心收托28名0-2歲嬰幼兒，即日起「新北育兒資訊網」開放網路報，報名至2月6日下午5時止，並於2月11日上午10時公開抽籤，同日下午2時公告。有關新北市公共托育中心最新訊息，歡迎上社會局網站、新北育兒資訊網、及「友善公托、幸福新北」Fb查詢。