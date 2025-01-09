新北汐止運動中心火災演練　強化春節期間安全應變能力

▲新北汐止運動中心火災演練，出動超過83名消防人員及21輛救災、救護車輛。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府消防局第六救災救護大隊於昨（8日）在汐止國民運動中心（新北市汐止區忠孝東路9號）舉行春節火災搶救演練，出動超過83名消防人員及21輛救災、救護車輛。該運動中心為地上2層建築，總樓地板面積約3496.71平方公尺，此次演練模擬烤箱設備與停車場電動車起火的情境，旨在提升員工初期應變能力，為農曆新年人潮高峰提供安全的運動環境。

演練過程中，場所人員模擬發現火警後，立即啟動通報機制，並報案稱有1名員工失聯受困，同時停車場有電動車起火。員工確認起火狀況後，迅速通知自衛消防編組指揮官及消防單位。消防局接獲通報後，派遣救援車輛及人員到場，利用指揮車上的高解析空拍機即時拍攝火場畫面，並傳回指揮站提供決策支援；透過救災平板調閱車輛及人員配置資訊，結合場所平面圖進行現場作業指揮。

此外，現場利用直播手機回傳火場狀況至119指揮中心，並部署攜帶式無線電中繼台，確保通訊順暢。演練涵蓋多項高科技救災措施，包括空拍機監控、無線電中繼、RIT（快速介入小組）機制、電動車火災搶救等，模擬實際火災場景，全面強化消防人員應變能力及場所管理者的危機意識。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，此次演練旨在保障春節期間公共安全，特別針對人流密集地點進行火災搶救演練，加強場所應對突發事件的能力。隨著電動車及充電設施數量增加，消防局也引進多項高科技設備，如消防機器人、防火毯及專用斷電插頭，以提升電動車火災處置效能。他提醒民眾進入公共場所時，應熟悉避難路線，遇火災或突發事故時保持冷靜，立即撥打119報案並通知周圍人員，共同確保生命安全。