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北北基計程車春節運價加成　連續12天每趟加收30元

▲桃園市李姓男子明知自己沒錢仍多次搭計程車到指定地點，連續詐騙多次，共計詐欺得利9千餘元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北北基計程車春節運價加成，自2025年1月22日0時起至2月2日24時止，共12天，每趟加收30元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

適逢農曆春節將至，台北、新北及基隆三市同步於今（16）日公告，2025年北北基計程車運價將於春節期間（自2025年1月22日0時起至2月2日24時止，共12天）加成收費，每趟加收30元，以上車時間為準。乘客請依計費表跳表金額支付車資，駕駛不得額外再加收30元。加成期間後，將恢復原規定收費方式，敬請駕駛及市民朋友多加留意。

基隆市交通處王圳宏處長表示，基隆市計程車運價於春節期間加成費率30元及夜間加成（23時至6時）20元，均計入跳表金額收費中。駕駛人應於新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，確保收費透明，乘客僅需依跳表金額支付即可。

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王圳宏提醒，春節期間親友團聚或外出拜年增多，交通安全更需留意。「喝酒不開車，平安隨行；搭乘計程車，回家最安心」，呼籲民眾節慶期間若飲酒，應選擇公共交通工具或計程車作為安全代步工具。「遵守交規不搶快，快樂平安到家門」，共同營造安心的春節交通環境。

基隆市交通處補充，2025年春節期間運價加成計費貼紙已印製完成，將發送至基隆市計程車公（工）會、計程車車隊、交通部公路局臺北市區監理所基隆監理站及本市警察局交通警察隊等，駕駛可至上述地點索取，張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查看，也請駕駛務必遵守規定收費。

交通處提醒乘客於下車前索取乘車證明，並當場確認收費金額，民眾若遇有駕駛超收車資或拒載之情形，可向基隆監理站或本市警察機關檢舉。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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