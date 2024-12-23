　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台大狼醫連環爆　教授痛批長期姑息

台大醫院婦產科鄭姓教授被藥廠業務指控性侵，4月被檢調搜索、交保。圖為立委范雲陪被害人開記者會。（翻攝范雲臉書）

▲台大醫院婦產科鄭姓教授被藥廠業務指控性侵，4月被檢調搜索、交保。圖為立委范雲陪被害人開記者會。（翻攝范雲臉書）

圖文／鏡週刊

台大今年接連爆出多起名醫性騷、性侵案，一名台大教授忍不住痛批：「台大暨台大醫院長期姑息，明顯是行政怠惰、管理失效，第一線主管無作為，高層又愛莫能助，眾人只能做壁上觀，造成這整串荒唐的情況。」

除C教授外，台大醫院婦產科另一名權威鄭教授也被藥廠女業務提告性侵，並向台大、台大醫院申訴卻未受理，去年底台大調查此事，性騷擾不成立，今年鄭教授申請復聘，檢方今年4月調查搜索，訊後鄭教授以40萬元交保。

此外，台大醫院骨科部主任王至弘對藥廠派駐醫院的研究助理性騷擾，受害人提告後，台北地院判王8個月有期徒刑，王上訴，今年9月，高院改判緩刑3年，支付百萬元罰款、接受法治教育課程一次。

讓台大教授忍不住痛罵台大暨台大醫院出現結構性問題，正因台大遲遲未對C教授懲處，也讓C教授搶先於9月底辭去台大教職，並轉往其他醫院任職，希望能夠確保自己的退休金，不會因性騷案遭懲處而落空。「C教授會搶先遞辭呈，就是為避免被台大暨台大醫院解職，確保退休金有著落。為確保退休金，C教授還找律師向台大、台大醫院申訴，向性平委員嗆聲。」知情人士痛批。

台大醫院內部也批評，「由於台大醫院教授是教職兼醫職，非醫職兼教職，所以真正能決定C教授去留，能否保住退休金的關鍵，仍是台大校方，且校方有義務在性騷案件成立後，通報教育部、衛福部，迄今教育部、衛福部仍未收到通知。」

本刊去電教育部、衛福部，教育部對此表示，已請台大落實保護受害人，若確認屬實、解聘，即使C教授已離職，也應依規通報不適任，並給予最重終身不得聘任懲處，同時也會依醫師倫理規範，要求台大醫院通報醫師公會審議。

衛福部長邱泰源指出，若確認後將依《醫師法》規定，由醫師公會或主管機關移付懲戒。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【時事焦點】婦科名醫性騷案滾雪球　台大懲處程序牛步引眾怒
【台大包庇性騷醫】名醫性騷懲處推拖拉　台大醫院、學校牛步處理引眾怒
【台大包庇性騷醫1】名醫性騷政經二代都受害　女醫泣訴從大腿一路往上摸

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
豪華版聖誕雪橇現台中！1680萬麥拉倫帶頭　車隊總值飆7千萬
新店嚴重車禍！機車零件噴一地　19歲騎士命危
「世界最恐怖監獄」關4萬名殺人犯！　驚人照片曝
車廂驚見「巨大行李」堵門口　台灣高鐵回應了
板橋婦臉部嚴重燒傷！　20歲兒認縱火：媽媽管太多很煩
快訊／台股飆漲！　台積電漲30元至1065
統神列「拳賽14處疑點」怒了！　質疑裁判「被下令」故意判他輸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道深夜連環撞！小客車爆胎停內側　3車來不及閃撞上碎片炸滿地

驚悚畫面曝！小貨車左轉「機車煞不住」　19歲騎士猛撞命危

又是這一根！奧迪男苗栗台6線鏟斷電桿　害交通中斷3小時

台南轎車撞中央分隔島！翻肚躺路中　駕駛左腳輕傷

北市信義區餐廳凌晨起火！警消救出3人疏散12人　2嗆傷送醫

板橋民宅火警「婦臉部燒傷」！　20歲兒認縱火：媽媽管太多很煩

金門20歲男開車開到恍神！擦撞路燈基座後翻落邊坡　狼狽受傷送醫

快訊／板橋民宅疑遭縱火釀3傷！　婦「臉部大面積燒傷」送醫

桃園滿街恐怖路段　中壢事故率最高

快訊／彰化塑膠工廠大火！黑煙竄天際「全面燃燒」　消防搶救中

#拳上 統神配《英雄聯盟》神曲颯爽登場　被小鮮肉抬上擂台

統神《拳上》輸蹦闆不服判決　台上爆氣開嗆：我全程沒退！

SBS演技大賞／朴信惠哽咽感謝老公應援「我比想像中沒自尊…」

《拳上》後台爆衝突　現場火爆互推「滾出去」

#拳上 蹦闆霸氣登場！由自家兄弟扛轎上陣

【太辣惹】拳上2024舉牌女郎辣翻網 #妙智 #大魯味 成話題焦點

真的打滿6回合！　《拳上》蹦闆打敗亞洲統神

#拳上2024 統神不服判決！台上開嗆「這是不公平比賽」：我全程沒退

張蘭時隔5年來台　狂誇媳婦「親生女兒又如何」

【胎內記憶】女兒分享自己排隊選父母的過程：我後面是3胞胎

國道深夜連環撞！小客車爆胎停內側　3車來不及閃撞上碎片炸滿地

驚悚畫面曝！小貨車左轉「機車煞不住」　19歲騎士猛撞命危

又是這一根！奧迪男苗栗台6線鏟斷電桿　害交通中斷3小時

台南轎車撞中央分隔島！翻肚躺路中　駕駛左腳輕傷

北市信義區餐廳凌晨起火！警消救出3人疏散12人　2嗆傷送醫

板橋民宅火警「婦臉部燒傷」！　20歲兒認縱火：媽媽管太多很煩

金門20歲男開車開到恍神！擦撞路燈基座後翻落邊坡　狼狽受傷送醫

快訊／板橋民宅疑遭縱火釀3傷！　婦「臉部大面積燒傷」送醫

桃園滿街恐怖路段　中壢事故率最高

快訊／彰化塑膠工廠大火！黑煙竄天際「全面燃燒」　消防搶救中

華碩尾牙「頭獎也太扯」！蔡尚樺回娘家主持看傻：董事長一如繼往豪氣

一堆人頭痛！「發作在4位置」原因大不同　醫：壓力大痛兩側

星巴克今12／23起大杯買一送一　85度C平安夜「咖啡全天第二杯25元」

雷霆4年26億續約「禿曼巴」　落選新秀變冠軍「防守專家」

「22萬穿搭YTR」曬婚紗照！3萬粉絲看哭：祝你們很幸福

南投縣4國中小組隊參加大馬無人機國際賽　勇奪4冠軍2亞軍

年收入逾400萬女經理　錯過適婚黃金期找尪大不易

國道深夜連環撞！小客車爆胎停內側　3車來不及閃撞上碎片炸滿地

旅客大利多！　入境攜帶免稅酒擬放寬至1.5公升

報名要快！2025台灣燈會在桃園　市集攤位招募中

萌娃拿遙控器學大人講電話　奶音+超溜台語療癒力十足！

社會熱門新聞

新北八里夫妻疑一氧化碳中毒！睡夢中雙亡

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／國3今早事故　成立緊急應變小組

70歲代班清潔婦墜樓！送醫搶救不治

市府傳霸凌！　處長「拍桌大罵1小時」辦公室全聽到

酒店妹框30男模坐檯　4hrs撒20萬

人事主任嗆「我有辦法逼妳做完」　女下屬不敢請假流產

台男被騙去詐騙園區　每天被毒打

快訊／彰化塑膠工廠大火！黑煙竄天際「全面燃燒」

婆婆只要孫　聯手兒子把媳婦趕出門

台大名醫性騷「政經二代都受害」　女醫泣訴從大腿摸進內褲

板橋火警！20歲兒認縱火：媽媽管太多很煩

快訊／板橋民宅疑遭縱火！婦「臉部燒傷」送醫

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

更多熱門

相關新聞

台積電愛買金融債　不敗教主：跟著護國神山安心抱

台積電愛買金融債　不敗教主：跟著護國神山安心抱

卡位政策紅利，川普新政可望鬆綁金融監管，有利美國金融發展，今年以來金融債ETF息差雙賺。不敗教主陳重銘早在去年就花300萬買金融債ETF，「當時殖利率超過5％，我就安穩領息可攻可守，且金融業一路往上，當川普搞鬼造成股市震盪，金融債ETF就是資金的避風港。」而金融債就連護國神山都愛買！台積電持有公司債的前10大都是金融債，陳重銘建議，相對低檔的甜甜價進場卡位，跟著台積電安心抱債。

人事主任嗆「我有辦法逼妳做完」　女下屬不敢請假流產

人事主任嗆「我有辦法逼妳做完」　女下屬不敢請假流產

台大名醫性騷「政經二代都受害」　女醫泣訴從大腿摸進內褲

台大名醫性騷「政經二代都受害」　女醫泣訴從大腿摸進內褲

市府傳霸凌！　處長「拍桌大罵1小時」辦公室全聽到

市府傳霸凌！　處長「拍桌大罵1小時」辦公室全聽到

台大名醫性騷！　醫院、學校牛步處理引眾怒

台大名醫性騷！　醫院、學校牛步處理引眾怒

關鍵字：

鏡週刊台大性騷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「全台下2天」清晨7.3℃　帕布颱風最快今生成

高鐵驚見超巨大行李堵死門　全場震驚

郭建霖沒獲續約　傳陳品捷返富邦

新北八里夫妻疑一氧化碳中毒！睡夢中雙亡

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！酷炫押著道歉

年薪超越拜登！美女警「謊報加班」賺1305萬

張惠妹不忍了　看網路一狀況很氣！

再撐9天！2025「4生肖」事業大突破財富暴漲

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

56歲男急性腎損傷　竟是愛吃辣椒害的

明雨襲全台　周四冷氣團又來！溫度3階段變化一次看

雙北一堆老房子「為何不都更？」　專家點出4大原因

統神打完拳賽遭尻頭！主辦方發聲

更多

最夯影音

更多

#拳上 統神配《英雄聯盟》神曲颯爽登場　被小鮮肉抬上擂台

統神《拳上》輸蹦闆不服判決　台上爆氣開嗆：我全程沒退！

SBS演技大賞／朴信惠哽咽感謝老公應援「我比想像中沒自尊…」

《拳上》後台爆衝突　現場火爆互推「滾出去」

#拳上 蹦闆霸氣登場！由自家兄弟扛轎上陣

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面