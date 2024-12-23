台大狼醫連環爆　教授痛批長期姑息

▲台大醫院婦產科鄭姓教授被藥廠業務指控性侵，4月被檢調搜索、交保。圖為立委范雲陪被害人開記者會。（翻攝范雲臉書）

圖文／鏡週刊

台大今年接連爆出多起名醫性騷、性侵案，一名台大教授忍不住痛批：「台大暨台大醫院長期姑息，明顯是行政怠惰、管理失效，第一線主管無作為，高層又愛莫能助，眾人只能做壁上觀，造成這整串荒唐的情況。」

除C教授外，台大醫院婦產科另一名權威鄭教授也被藥廠女業務提告性侵，並向台大、台大醫院申訴卻未受理，去年底台大調查此事，性騷擾不成立，今年鄭教授申請復聘，檢方今年4月調查搜索，訊後鄭教授以40萬元交保。

此外，台大醫院骨科部主任王至弘對藥廠派駐醫院的研究助理性騷擾，受害人提告後，台北地院判王8個月有期徒刑，王上訴，今年9月，高院改判緩刑3年，支付百萬元罰款、接受法治教育課程一次。

讓台大教授忍不住痛罵台大暨台大醫院出現結構性問題，正因台大遲遲未對C教授懲處，也讓C教授搶先於9月底辭去台大教職，並轉往其他醫院任職，希望能夠確保自己的退休金，不會因性騷案遭懲處而落空。「C教授會搶先遞辭呈，就是為避免被台大暨台大醫院解職，確保退休金有著落。為確保退休金，C教授還找律師向台大、台大醫院申訴，向性平委員嗆聲。」知情人士痛批。

台大醫院內部也批評，「由於台大醫院教授是教職兼醫職，非醫職兼教職，所以真正能決定C教授去留，能否保住退休金的關鍵，仍是台大校方，且校方有義務在性騷案件成立後，通報教育部、衛福部，迄今教育部、衛福部仍未收到通知。」

本刊去電教育部、衛福部，教育部對此表示，已請台大落實保護受害人，若確認屬實、解聘，即使C教授已離職，也應依規通報不適任，並給予最重終身不得聘任懲處，同時也會依醫師倫理規範，要求台大醫院通報醫師公會審議。

衛福部長邱泰源指出，若確認後將依《醫師法》規定，由醫師公會或主管機關移付懲戒。

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