台大名醫性騷「政經二代都受害」　女醫泣訴從大腿摸進內褲

▲爆出性騷擾的C教授不僅是名醫，也曾是健康台灣聯盟成員之一。



圖文／鏡週刊

本刊日前獨家報導，台大醫院爆發知名不孕症權威C教授，對院內至少6名住院、研究醫生性騷擾，近期案情如滾雪球般越滾越大。「從受害者舉報至今，台大暨台大醫院拖了1年，到現在遲遲未對C教授懲處，實在太誇張。」一位台大人不滿地說。

被點名性騷擾的C教授是國內知名婦產科權威，曾任台大婦產部主任，更是台灣婦產科醫學會重要領導人物，也是「健康台灣推動聯盟」成員，在被爆出性騷擾案之後，該委員會已將他除名。

對於C教授過往的斑斑劣跡，投訴者向本刊指控，他早是性騷擾慣犯。「6名被性騷擾的受害人，不乏政壇大老媳婦、台大另位婦產科權威的媳婦、企業家二代…受害醫生泣訴，不只被摸大腿，還被摸臀部，甚至還被摸進內褲，一名受害醫生不堪其擾，向院方申請保護令，禁止C教授靠近…因為C教授是婦產科權威，礙於他的地位，受害醫師只能選擇隱忍，甚至只能等專科醫師考試結束後，才敢檢舉，就怕被報復。」投訴者不滿地說。

隨著本刊爆出性騷案，目前檢舉C教授性騷擾的，除了6名受害者外，也有越來越多人出面指控，甚至向立委陳情，「那一天，我奉命要開車接送C教授…停紅燈時，坐在副駕駛座的他，突然伸手從我的膝蓋一路摸向大腿內側，甚至碰觸我的隱私部位，我嚇得全身僵硬，腦袋一片空…多麼希望讓壞人得到應有的懲罰，沒有機會再去傷害未來任何一個人，甚至是最脆弱的患者…」受害者女醫生在陳情信中寫道。

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