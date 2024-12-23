名醫教授涉性騷懲處拖1年　台大：依法議處不受干擾

▲台大婦產科名醫爆發性騷案。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊惠琪／台北報導

台大醫院知名不孕症權威C教授遭媒體踢爆涉性騷案，且去年12月就有6名受害人向台大醫院檢舉，迄今已1年，台大校方卻仍未對C教授做出懲處，引發院內不滿。對此，台大今（23）日回應，目前此案仍在學校性平會階段議處，雖然C教授已辭去教職，仍會依「教師法」及「性平法」等相關規定續行審議其懲處案，並強調性平會及教評會皆是依法獨立行使職權，不受外力干擾。

媒體報導，台大醫院知名不孕症權威C教授，被6名住院醫生、研究醫師申訴性騷擾，受害者還包括政壇大老媳婦與企業家二代，事發後更傳出C教授還請總統府資政向台大醫院關說。

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台大回應指出，台大醫院在申訴人對C醫師提出職場性騷擾申訴後即開始進行性平案件調查，經確認性騷擾案件成立後，因C醫師具有台大教職，院方在6月25日函送性騷擾案件至校方。

台大說明，學校收到此案後，須經性別平等教育委員會及校教評會審議懲處。校教評會於審議過程中發現尚有程序事項尚不完整，為避免日後爭議，退回台大醫院補正，目前該案已回校方性平會階段議處中。雖C醫師於今年9月下旬已向台大提出離職，目前已非本校教師，但學校教評會仍會依「教師法」及「性平法」等相關規定續行審議其懲處案。

台大重申，性平會及教評會皆是依法獨立行使職權，不受外力干擾。關於部分媒體報導C醫師透過總統府資政向台大關說施壓申訴案件一節，經查學校並無收到關說施壓的情事，報導顯有錯誤。