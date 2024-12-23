台大名醫性騷！　醫院、學校牛步處理引眾怒

▲台大知名不孕症權威C教授被爆料性騷擾，受害者包含醫生、助理和護理師。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）



圖文／鏡週刊

本刊獨家揭露的台大醫院知名不孕症權威C教授性騷案越演越烈，雖然台大醫院性平會已作出裁決，但台灣大學（簡稱台大）對C教授懲處案卻處理拖沓，引發內部眾怒，「申訴迄今已一年，校方卻仍未對C教授懲處，院方更未盡保護被害人職責，放任C教授私下找受害人約談，婦產科主任楊政憲甚至對受害人說：『孤男寡女共處一室，要怎麼證明？』造成二度傷害。」知情的台大人不滿地說。

本刊調查，台大暨台大醫院處理C教授性騷擾案，不僅未善盡保護被害人職責，處理程序更是荒腔走板，讓醫院內部怒火難平，「醫院和校方處理過程，不僅拖沓，還互踢皮球。」知情人士痛批。

這件台大名醫性騷案，爆發於去年12月，6名受害人就已向台大醫院檢舉C教授性騷擾。「按照《性騷擾防治法》第十五條規定，醫方應在3個月內結案、完成調查，卻拖到今年2月才開始調查。」該人士說。

在內部壓力下，台大醫院從6月開始處理，隨後召開的性平會更確定C教授性騷擾事實，並記一大過處分。「依《性騷擾防治法》規定，由於台大醫院附設於台大之下，院方理應同步通報台大校方，卻遲至6月才通報，並將案件移送學校。照規定台大需於1個月內召開教評會，但校方卻遲至9月才召開教評會討論，隨後又以資料不完備為由，退回台大醫院，使得C教授迄今仍未被懲處。」知情人士說。

據悉，C教授早已找上同為國內婦產科大老的總統府資政求援，「該名資政因此打電話給台大校長陳文章，施壓、關說C教授案情，卻遭到校長悍然拒絕，校長還向該名資政表示，C教授案要交由性平會、教評會委員審議。」讀者向本刊爆料指出。

遭指控性騷的C教授上週四則透過律師發出聲明：「配合台大醫院調查程序、釐清誤會，據悉目前結果仍未確定…透過高層施壓、關說本案調查或處置云云，均屬空穴來風、子虛烏有…」聲明中並未對性騷擾一事說明。

看了C教授聲明後，知情人士痛批：「台大醫院性平會早已調查、認定是性騷，並非C教授自稱未確定，他就是為爭取退休金，混淆視聽。」隨著愈來愈多受害者不再隱忍，選擇出面保護自己，台大暨台大醫院恐怕得加緊腳步處理性騷擾案，以免造成更大傷害。

回應：

針對C教授性騷擾調查過程未顧及被害人權益，處理程序荒腔走板，台大表示，校教評會於審議過程中，發現尚有程序事項不完整，為避免日後爭議，退回台大醫院補正，目前該案已回校方性平會議處。C教授目前已離職，但教評會仍會依《教師法》和《性平法》審議及懲處，性平會及教評會皆是依法獨立行使職權，不受外力干擾。

婦科主任楊政憲二度傷害受害人一事，台大醫院與當事人至截稿前無回應。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【時事焦點】婦科名醫性騷案滾雪球 台大懲處程序牛步引眾怒

【台大包庇性騷醫1】名醫性騷政經二代都受害 女醫泣訴從大腿一路往上摸

【台大包庇性騷醫2】二度傷害被害人 台大婦產部主任竟問：要怎麼證明