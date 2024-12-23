　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台大名醫性騷！　醫院、學校牛步處理引眾怒

台大知名不孕症權威C教授被爆料性騷擾，受害者包含醫生、助理和護理師。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲台大知名不孕症權威C教授被爆料性騷擾，受害者包含醫生、助理和護理師。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

本刊獨家揭露的台大醫院知名不孕症權威C教授性騷案越演越烈，雖然台大醫院性平會已作出裁決，但台灣大學（簡稱台大）對C教授懲處案卻處理拖沓，引發內部眾怒，「申訴迄今已一年，校方卻仍未對C教授懲處，院方更未盡保護被害人職責，放任C教授私下找受害人約談，婦產科主任楊政憲甚至對受害人說：『孤男寡女共處一室，要怎麼證明？』造成二度傷害。」知情的台大人不滿地說。

本刊調查，台大暨台大醫院處理C教授性騷擾案，不僅未善盡保護被害人職責，處理程序更是荒腔走板，讓醫院內部怒火難平，「醫院和校方處理過程，不僅拖沓，還互踢皮球。」知情人士痛批。

這件台大名醫性騷案，爆發於去年12月，6名受害人就已向台大醫院檢舉C教授性騷擾。「按照《性騷擾防治法》第十五條規定，醫方應在3個月內結案、完成調查，卻拖到今年2月才開始調查。」該人士說。

在內部壓力下，台大醫院從6月開始處理，隨後召開的性平會更確定C教授性騷擾事實，並記一大過處分。「依《性騷擾防治法》規定，由於台大醫院附設於台大之下，院方理應同步通報台大校方，卻遲至6月才通報，並將案件移送學校。照規定台大需於1個月內召開教評會，但校方卻遲至9月才召開教評會討論，隨後又以資料不完備為由，退回台大醫院，使得C教授迄今仍未被懲處。」知情人士說。

據悉，C教授早已找上同為國內婦產科大老的總統府資政求援，「該名資政因此打電話給台大校長陳文章，施壓、關說C教授案情，卻遭到校長悍然拒絕，校長還向該名資政表示，C教授案要交由性平會、教評會委員審議。」讀者向本刊爆料指出。

遭指控性騷的C教授上週四則透過律師發出聲明：「配合台大醫院調查程序、釐清誤會，據悉目前結果仍未確定…透過高層施壓、關說本案調查或處置云云，均屬空穴來風、子虛烏有…」聲明中並未對性騷擾一事說明。

看了C教授聲明後，知情人士痛批：「台大醫院性平會早已調查、認定是性騷，並非C教授自稱未確定，他就是為爭取退休金，混淆視聽。」隨著愈來愈多受害者不再隱忍，選擇出面保護自己，台大暨台大醫院恐怕得加緊腳步處理性騷擾案，以免造成更大傷害。

回應：

針對C教授性騷擾調查過程未顧及被害人權益，處理程序荒腔走板，台大表示，校教評會於審議過程中，發現尚有程序事項不完整，為避免日後爭議，退回台大醫院補正，目前該案已回校方性平會議處。C教授目前已離職，但教評會仍會依《教師法》和《性平法》審議及懲處，性平會及教評會皆是依法獨立行使職權，不受外力干擾。

婦科主任楊政憲二度傷害受害人一事，台大醫院與當事人至截稿前無回應。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【時事焦點】婦科名醫性騷案滾雪球　台大懲處程序牛步引眾怒
【台大包庇性騷醫1】名醫性騷政經二代都受害　女醫泣訴從大腿一路往上摸
【台大包庇性騷醫2】二度傷害被害人　台大婦產部主任竟問：要怎麼證明

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
市府傳霸凌！　處長「拍桌大罵1小時」辦公室全聽到
56歲男突患急性腎損傷！竟是三餐「愛吃這一物」害的
用LINE怕被盜帳號！　專家建議「關閉6項使用設定」
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
高鐵驚見「超巨大行李」橫躺堵死門　全場震驚：怎麼進站的
「返台爽用健保」掰了！停復保制度今起廢止　旅外也要繼續繳費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

人事主任嗆「我有辦法逼妳做完」　女下屬不敢請假流產

北市信義區今晨火警！　至少10輛消防車、警車到場

台大名醫性騷　婦產部主任竟問：要怎麼證明

台大名醫性騷「政經二代都受害」　女醫泣訴從大腿摸進內褲

市府傳霸凌！　處長「拍桌大罵1小時」辦公室全聽到

台大名醫性騷！　醫院、學校牛步處理引眾怒

無人機8闖桃園機場禁航區！　2男判無罪

「婆婆只要孫」聯手兒子把媳婦趕出門　她斷聯33年提告求離婚

台男被騙去詐騙園區！遭囚禁還每天被毒打　失聯1個月終獲救回家了

#拳上 統神配《英雄聯盟》神曲颯爽登場　被小鮮肉抬上擂台

統神《拳上》輸蹦闆不服判決　台上爆氣開嗆：我全程沒退！

SBS演技大賞／朴信惠哽咽感謝老公應援「我比想像中沒自尊…」

《拳上》後台爆衝突　現場火爆互推「滾出去」

#拳上 蹦闆霸氣登場！由自家兄弟扛轎上陣

【太辣惹】拳上2024舉牌女郎辣翻網 #妙智 #大魯味 成話題焦點

真的打滿6回合！　《拳上》蹦闆打敗亞洲統神

#拳上2024 統神不服判決！台上開嗆「這是不公平比賽」：我全程沒退

【胎內記憶】女兒分享自己排隊選父母的過程：我後面是3胞胎

畫面曝光！《拳上》賽後爆衝突　統神遭黑衣男尻頭...警急到場

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

人事主任嗆「我有辦法逼妳做完」　女下屬不敢請假流產

北市信義區今晨火警！　至少10輛消防車、警車到場

台大名醫性騷　婦產部主任竟問：要怎麼證明

台大名醫性騷「政經二代都受害」　女醫泣訴從大腿摸進內褲

市府傳霸凌！　處長「拍桌大罵1小時」辦公室全聽到

台大名醫性騷！　醫院、學校牛步處理引眾怒

無人機8闖桃園機場禁航區！　2男判無罪

「婆婆只要孫」聯手兒子把媳婦趕出門　她斷聯33年提告求離婚

台男被騙去詐騙園區！遭囚禁還每天被毒打　失聯1個月終獲救回家了

台積電愛買金融債　不敗教主：跟著護國神山安心抱

川普：美官方政策僅兩種性別　不讓男性參加女子體育

跟進下殺！　4大車廠年末促銷一次看

用LINE怕被盜帳號！　專家建議「關閉6項使用設定」

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

唐綺陽運勢／天蠍「改變命運的貴人」出現了！魔羯朋友變情人❤️

敘利亞新領導人：境內武器交歸國家控制

人事主任嗆「我有辦法逼妳做完」　女下屬不敢請假流產

北市信義區今晨火警！　至少10輛消防車、警車到場

台大名醫性騷　婦產部主任竟問：要怎麼證明

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

社會熱門新聞

新北八里夫妻疑一氧化碳中毒！睡夢中雙亡

70歲代班清潔婦墜樓！送醫搶救不治

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

酒店妹框30男模坐檯　4hrs撒20萬

婆婆只要孫　聯手兒子把媳婦趕出門

台男被騙去詐騙園區　每天被毒打

市府傳霸凌！　處長「拍桌大罵1小時」辦公室全聽到

少女慘遭性侵10年！狼姑丈重判9年10月

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

冷氣團強襲！新北2天17人無呼吸心跳送醫

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

台大名醫性騷「政經二代都受害」　女醫泣訴從大腿摸進內褲

人事主任嗆「我有辦法逼妳做完」　女下屬不敢請假流產

即／北市大安區驚傳墜井！1女命危送醫

更多熱門

相關新聞

沙國拳賽將引入「AI評審」評分

沙國拳賽將引入「AI評審」評分

昨（21日）統神與蹦闆拳賽結束後，統神遭判輸大喊不公，然而如果不是專業的評審及專家，一般人通常不太了解拳擊的評分標準，而裁判的「判決」也時常是賽事的爭議焦點！不過一場即將在沙烏地阿拉伯舉行的萬眾矚目賽事，將首次引入「AI評審」來評分，掀起討論！

傅崐萁一人全推翻　藍白過三法「原有折衷方案」

傅崐萁一人全推翻　藍白過三法「原有折衷方案」

求求你續攤！年末派對高級穿搭

求求你續攤！年末派對高級穿搭

財劃法通過「中央預算減少」　台大校長：盼不要影響高教經費

財劃法通過「中央預算減少」　台大校長：盼不要影響高教經費

諾貝爾獎得主將任教台大！國際政經學院師資曝　還有晶片戰爭作家

諾貝爾獎得主將任教台大！國際政經學院師資曝　還有晶片戰爭作家

關鍵字：

鏡週刊台大

讀者迴響

熱門新聞

新北八里夫妻疑一氧化碳中毒！睡夢中雙亡

快訊／「全台下2天」清晨7.3℃　帕布颱風最快今生成

郭建霖沒獲續約　傳陳品捷返富邦

年薪超越拜登！美女警「謊報加班」賺1305萬

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

張惠妹不忍了　看網路一狀況很氣！

再撐9天！2025「4生肖」事業大突破財富暴漲

明雨襲全台　周四冷氣團又來！溫度3階段變化一次看

統神打完拳賽遭尻頭！主辦方發聲

高鐵驚見超巨大行李堵死門　全場震驚

70歲代班清潔婦墜樓！送醫搶救不治

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

雙北一堆老房子「為何不都更？」　專家點出4大原因

斬首、打靶式行刑！俄系統性處決烏147戰俘

簽約買地發現不能申請建照！買家反悔提告

更多

最夯影音

更多

#拳上 統神配《英雄聯盟》神曲颯爽登場　被小鮮肉抬上擂台

統神《拳上》輸蹦闆不服判決　台上爆氣開嗆：我全程沒退！

SBS演技大賞／朴信惠哽咽感謝老公應援「我比想像中沒自尊…」

《拳上》後台爆衝突　現場火爆互推「滾出去」

#拳上 蹦闆霸氣登場！由自家兄弟扛轎上陣

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面