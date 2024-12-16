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萬里疑遭神秘宗教入侵！擺動物塑像及巨石舉行儀式　現場畫面曝

▲▼ 萬里山區學校旁驚見神秘宗教園區 民眾憂心成樹葬區 。（圖／新北市議員張錦豪提供）

▲萬里山區學校旁驚見神秘宗教園區，民眾憂心成樹葬區。（圖／新北市議員張錦豪提供，下同）

 記者郭世賢、劉人豪／新北報導

新北市萬里區雙興里，疑似有神秘宗教入侵，土地遭人擺放動物造型塑像及大量的巨石，地上種植樹木後再用空心水泥磚圍起來，讓民眾憂心住家旁成了樹葬園區。對此，新北市議員張錦豪表示，經主管機關認定這四筆地目使用不符，將會對行為人進行開罰。

▲▼ 萬里山區學校旁驚見神秘宗教園區 民眾憂心成樹葬區 。（圖／新北市議員張錦豪提供）

張錦豪指出，近日接獲多位民眾通報，萬里區雙興里有神秘宗教入侵，共有四片土地遭人擺放動物造型塑像及大量的巨石，地上種植樹木後再用空心水泥磚圍起來，不少民眾憂心住家旁成了樹葬園區，會同新北市政府相關單位前往會勘，經主管機關認定這四筆地目使用不符（農地非農用），將會對行為人進行開罰。

▲▼ 萬里山區學校旁驚見神秘宗教園區 民眾憂心成樹葬區 。（圖／新北市議員張錦豪提供）

張錦豪表示，自今年初起，民眾陸續看到萬里大坪國小周邊的土地常有外地人聚集，並從外地運來一顆顆的大石頭，土地被分成多個等分，利用水泥磚砌起像是墳墓的形狀，中間還種上一棵樹，祭祀如猴子、蛇等雕塑品，有些還在巨石上塗金漆，與一般宗教儀式完全不同，甚至還搭建鐵皮建築，假日常有外地人到場舉行特殊儀式。甚至有居民表示，該位址位於總統萬里老家上方約6-7公里，憂心他們在做「不好的事」。

▲▼ 萬里山區學校旁驚見神秘宗教園區 民眾憂心成樹葬區 。（圖／新北市議員張錦豪提供）

據悉，四片土地範圍超過4041坪，而其中一名土地持有者為「亞特蘭提斯帝國無限公司」負責人，且該區所擺放的石頭、旗幟圖樣，與近期網路討論度極高的新興組織「亞特蘭提斯帝國」相仿，網路上也都為負面評價。在地居民相當困擾，希望這些團體、設施趕快遷出去，還給民眾一個安寧的環境。外來神秘宗教將純樸的萬里搞的烏煙瘴氣！更可惡的是他們就在學校旁邊，除了開罰以外，會要求將農地恢復原狀。

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