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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不滿民進黨憲訴法擬提釋憲！　賴士葆怒：不排除包圍司法院

▲▼國民黨團召開 財劃重修 縮小城鄉差距 又是綠能 你不能 記者會 王鴻薇 賴士葆 李彥秀 陳玉珍出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院20日三讀通過《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》修正案，民進黨團事後表示，黨團將提出暫時處分及釋憲。對此，國民黨立委賴士葆不滿表示，接二連三要暫時處分，他不能接受，「真的這樣做不排除包圍司法院」。

對於民進黨將提起暫時處分及釋憲，藍委陳玉珍指出，法律必須要正式公布才能適用，若不是有效法律就不能適用。根據最新修正的《憲訴法》，評議大法官要有10人，包括暫時處分也是，必須依法做事，國民黨尊重行政院提出覆議。大法官風骨要展現出來，是否會依法做事，看看這次大法官會不會依照良心，按照生效後的憲訴法規定評議。

賴士葆也說，《憲訴法》已經通過了，8個人若硬開會，用空窗期輾壓立法權，不執行新的立法權，用舊的法規否決新的，老百姓不能接受，接二連三要暫時處分，凍結另外的《選罷法》跟《財劃法》才是最大的陰謀，如果真的這樣做，不排除包圍司法院。

國民黨團首席副書記長王鴻薇則說，這次大法官不通過，總統要在兩個月內補提名，其實最正常的途徑就是提出另外一批專業超然獨立，取得在野黨支持的大法官人選，這才是正道。不循正道，想釋憲、暫時處分，只是加深朝野對立，繼續踐踏立法權。
 

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