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「可能是零」是標準謊言！ 蘇清泉反擊：不會治國就讓專業的來

▲蘇清泉反擊民進黨，「可能是零」是標準謊言」 。（圖／記者陳崑福攝）

▲蘇清泉反擊民進黨，「可能是零」是標準謊言」 。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

立法院三讀通過《財劃法》修法，國民黨立委為地方縣市爭取到35%的統籌分配款，屏東縣也因此每年獲134億元預算，不料民進黨卻聲稱損失計畫型補助，甚至「可能是零」，藍委蘇清泉反駁，這些說法是標準謊言，並指民進黨治國無方，「不會執政就讓開，換專業的來」。

國會上周五展開議事攻防，通過《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》三法修正通過，其中《財政收支劃分法》改變了25年來中央集錢75%的畸形財政，對地方縣市預算大有助益，蘇清泉強調，此舉幫屏東爭取每年多134億元的預算，再說一次，是屏東縣民的一大勝利。

不過民進黨本周展開反攻，指責蘇清泉將會使屏東損失計劃型補助的195億元預算，還製表強調「可能是零」。蘇清泉強調，這是標準的謊言，是綠營一貫用謠言鬥爭國民黨的手法。

▲蘇清泉反擊民進黨，「可能是零」是標準謊言」 。（圖／記者陳崑福攝）

蘇清泉說，明年度的中央政府總預算正在立法院審查，大部份的部門預算已經通過委員會審查，即將進入院會二三讀，財政部長莊翠雲也向媒體說明，總預算案已經在立院審議，並沒有「重編」的問題，因此當中並沒有「可能是零」的問題。

蘇清泉指出，預算大餅是立法院各黨立委討論後分配，屏東兩席區域立委都是民進黨籍，若這195億計劃型補助通通歸零，最該究責的是這兩席區域立委，為何沒有為屏東縣民爭取。

他並強調，這次修法爭取到3754億元釋出給縣市政府，將現行中央和地方稅收分配75%比25%，改為65%比35%。這樣的修法較25年前精省前的中央60%、省15%、縣市25%來說，稍微改善垂直分配不公的問題，但中央仍保有65%，比精省前還多5%，當年國民黨能治國，為何民進黨現在就不行？

「民進黨治國無方，才是最大問題。」蘇清泉說，馬政府執政時國防預算3千億，服四個月兵役，民進黨蔡英文八年執政後國防預算6千億元還不夠，年輕人服兵役要拉長到一整年；國際間都視核電為綠電了，民進黨卻死抱非核家園神主牌不放，硬要用又貴又不穩定的風電與光電，綠能賺得盆滿缽滿，讓全民納稅錢去填台電虧損的無底洞，到現在還深不見底。

他強調，民進黨不會執政，不以全民利益為先，只會鬥爭在野黨，只維護民進黨政黨利益，賴清德以40%選票上台，面對國會60%民意反對，卻聲稱要以「更大的民主」來回敬，這是哪門子的民主？「只要民進黨敢刪了屏東交通建設預算，我們就用選票教訓賴清德，教訓兩席屏東民進黨立委，『不會執政就讓開，換專業的來』。」

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