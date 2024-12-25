　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中選會列「罷樑案」基隆選委會9違失　王鴻薇轟：民進黨就是輸不起

▲基隆市長謝國樑出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲基隆市長謝國樑出。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

由「山海公民拆樑團體」發起的基隆市長謝國樑罷免案，最終失敗告終。中選會23日公布的第609次委員會議紀錄中指出，基隆市選委會過程中出現9大違失，要求該部會未來遵守法令規定辦理。對此，國民黨立委王鴻薇今（25日）表示，民進黨就是輸不起，罷免不了行政打壓，要否定基隆人的決定，中選會敢不敢直接推反基隆市長罷免結果，民進黨輸了罷免就把基隆當敵人了嗎？

根據中選會23日公布的第609次委員會議紀錄，內容列出基隆市選委會辦理「謝國樑罷免案」的9大違失，例如「本會至基隆市選舉委員會慰問及視察之公文外流媒體，被炒作成中央介入地方，影響公正形象」、「連署人名冊收件以少數違例情形不予受理，且無視於本會現場督導人員之說明，執意開具不予受理函」、「罷免案投票當日投票過程中於結果尚未得知前，媒體報導中引述基隆市選舉委員會提供之粗估投票率，影響選務機關中立形象」等，中選會要求基隆選委會未來秉持選務中立、行政中立，遵守法令規定辦理。

對此，王鴻薇表示，基隆市長罷免案已經過去數月，謝國樑市長除了再次獲得基隆人的肯定，也正在積極處理各項被這些罷免團體耽誤的市政，沒想到民進黨還不放過基隆人，中選會出具罷免案調查報告，洋洋灑灑列出九項缺失。

王鴻薇表示，中選會只差沒寫要推翻罷免結果了，完全把民進黨輸不起的嘴臉盡顯無遺，民進黨打不倒謝國樑，卻對基隆市府無辜的公務機關下手。

王鴻薇指出，這其中有不少令人瞠目結舌的結論，像是「中選會至基隆市選舉委員會進行『慰問及視察』的公文外流媒體，『被炒作成中央介入地方』」所以有缺失，以及指控基隆選委會「罷免案進行程序中違反選務中立及行政中立立場，恣意對外發言，引發媒體對於選務機關中立立場之猜疑」。

王鴻薇批評，不說還真的不曉得原來中選會還要臉面，中選會在敏感時機，說要來慰問，自己瓜田李下，還怪別人炒作？這臉根本是自己丟的。

王鴻薇直言，如果中選會不要介入，今天會被大家質疑不公平嗎？公視台語台在幫忙罷免宣傳的時候，中選會怎麼就說沒問題？偏民進黨的不中立就沒關係嗎？中選會這次見笑轉生氣，這嘴臉確實太噁心。

最後，王鴻薇強調，其中還有針對查對選票階段行政作業做處罰，乾脆說基隆市選委會列偽造的票都是罷免票算了，就看中選會敢不敢直接推反基隆市長罷免結果，民進黨輸不起，要用中央來否定多數基隆人的決定，就讓大家看看民進黨嘴臉有多醜，輸了罷免就把基隆當敵人了嗎？

▼中選會公布「謝國樑罷免案提議及連署查對作業調查報告」。（圖／中選會提供）

▲▼中選會公布「謝國樑罷免案提議及連署查對作業調查報告」。（圖／中選會提供）

▲▼中選會公布「謝國樑罷免案提議及連署查對作業調查報告」。（圖／中選會提供）

▲▼中選會公布「謝國樑罷免案提議及連署查對作業調查報告」。（圖／中選會提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
哈薩克墜機已找到「4具遺體」　官方估罹難者超過30人
年度最強手機排行出爐！iPhone系列「跌落神壇」
快訊／17歲女輕生案　北市勞動局「開罰麥當勞100萬」
羽田撞機5死！日航客機「379人全員脫困」重要因素曝光
併購foodpanda遭擋！Uber Eats：對公平會決議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

就職兩週年民調高　張善政：工程師治理市政不拚聲量

花蓮縣長徐榛蔚就職6周年展施政成果！承諾繼續為鄉親福祉打拼

女員工輕生案！北市勞動局「開罰麥當勞100萬」　得知性騷未有效糾正

幕後／總統府明首次「桌上推演」登場　假定情境、推演方式一次看

中選會列「罷樑案」基隆選委會9違失　王鴻薇轟：民進黨就是輸不起

中選會公布「謝國樑罷免案」調查報告　列基隆選委會9大違失

新版《財劃法》分配綠營縣市全墊底　5縣市長合體痛批不公

賴清德：個人意向不能凌駕憲政秩序　政黨利益不容優先國家利益

柯文哲將被起訴　是否同意蔡壁如請辭？盧秀燕：明天再回答你

藍白強勢修《財劃法》　賴清德認窒礙難行：修法結果粗糙不堪檢驗

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

撞亡19歲打工妹！BMW男上銬全身癱軟...身分曝光

王瞳突爆料床戲起反應　何豪傑:妳還真敢講XD

【看完周杰倫演唱會爆哭】妻要求老公告別式要播《回到過去》XD

19歲女上班途中遭BMW撞亡　媽到場淚崩喊「加油」喚不回

曾國城褲子藏黃金蟒「再大的蛇都裝得下」

就職兩週年民調高　張善政：工程師治理市政不拚聲量

花蓮縣長徐榛蔚就職6周年展施政成果！承諾繼續為鄉親福祉打拼

女員工輕生案！北市勞動局「開罰麥當勞100萬」　得知性騷未有效糾正

幕後／總統府明首次「桌上推演」登場　假定情境、推演方式一次看

中選會列「罷樑案」基隆選委會9違失　王鴻薇轟：民進黨就是輸不起

中選會公布「謝國樑罷免案」調查報告　列基隆選委會9大違失

新版《財劃法》分配綠營縣市全墊底　5縣市長合體痛批不公

賴清德：個人意向不能凌駕憲政秩序　政黨利益不容優先國家利益

柯文哲將被起訴　是否同意蔡壁如請辭？盧秀燕：明天再回答你

藍白強勢修《財劃法》　賴清德認窒礙難行：修法結果粗糙不堪檢驗

副業女王丫頭詹子晴宣布韓國潮牌進駐　飛往澳洲迎接第一道曙光

台灣小吃站上國際！　「首位台籍三星主廚」何順凱揭庶民美食人情味

韓韶禧親媽「非法開賭場」判刑出爐！　檢方不服提上訴

就職兩週年民調高　張善政：工程師治理市政不拚聲量

北市長安延長賽險勝桃園新明　勇奪城市盃隊史第二冠

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

未來2年近半船舶需要改善碳強度　台船修船廠將迎接改裝業務

中環再買陽明4332張　從餘額看近月賣出3250張

北屯巨蛋好宅動土！　台中社宅將破萬戶

哈薩克墜機已找到「4具遺體」　官方估罹難者超過30人

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

政治熱門新聞

劉靜怡被封殺　律師：這國家容不下講真話的聲音

劉靜怡遭下令封殺　楊蕙如：黨應嚴辦柯建銘

ET民調／衛福財政缺口怎解？近八成主張砍不必要支出

國台辦：回歸「有好處」　一國兩制會充分考慮台灣現實情況

傳明起訴柯文哲　陳佩琪哽咽排字祈福

財經網美「民進黨本就可被辱罵」：不該因此封殺劉靜怡

賴清德：個人意向不能凌駕憲政秩序　政黨利益不容優先國家利益

民眾黨用劉靜怡證明「左右逢源」？　他酸：事實是藍綠都不想理你

青鳥寒風苦戰、綠委溜之大吉？　他列17人名單：確定沒有待到最後

少女輕生案　北市開罰麥當勞100萬元

財劃法通過恐衝擊電價　郭智輝說明了

反擊網軍稱她「賣台戰犯」　劉靜怡嗆：提名的賴總統也有叛國之嫌？

聽聞「許智傑提告」狂笑　昌再追問1事

王世堅批劉靜怡比較適合當網紅　「英粉跟她血海深仇！」

更多熱門

相關新聞

中選會公布「謝國樑罷免案」調查報告　列基隆選委會9大違失

中選會公布「謝國樑罷免案」調查報告　列基隆選委會9大違失

由「山海公民拆樑團體」發起的基隆市長謝國樑罷免案，最終失敗告終。中選會23日則公在第609次委員會議紀錄，公布「有關基隆市第 19 屆市長謝國樑罷免案提議及連署查對作業調查報告」，報告指出基隆市選委會辦理過程出現9大違失，要求未來專任人員務必選務中立、行政中立，遵守法令規定辦理選務。

賴清德：個人意向不能凌駕憲政秩序　政黨利益不容優先國家利益

賴清德：個人意向不能凌駕憲政秩序　政黨利益不容優先國家利益

藍白強勢修《財劃法》　賴清德認窒礙難行：修法結果粗糙不堪檢驗

藍白強勢修《財劃法》　賴清德認窒礙難行：修法結果粗糙不堪檢驗

民進黨喊《憲訴法》聲請釋憲　傅崐萁：冬至後聽到最荒唐的事

民進黨喊《憲訴法》聲請釋憲　傅崐萁：冬至後聽到最荒唐的事

選罷法三讀竟點燃大罷免仇恨　國民黨這樣說

選罷法三讀竟點燃大罷免仇恨　國民黨這樣說

關鍵字：

基隆中選會基隆市選委會謝國樑罷免民進黨王鴻薇罷樑

讀者迴響

熱門新聞

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議簽字前痛哭

六月公開離婚協議：本要跨年夜宣布！2導火線吵到哭

國中女遇淫師逼穿比基尼　噁教練長相曝

網紅奈奈子當富商小三　自組後宮團「4女共侍1夫」泡裸湯

少女遭主管性侵「他投訴美國麥當勞」！總公司回應了

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

男歌手轉行變華航機長　超猛現況曝光

麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩

麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病

源田壯亮爆婚外情！台灣約會被抓包

快訊／4張7-8月千萬發票無人領　明年1／6到期

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

女星「親投104履歷」打工　老闆google才知她身份

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！

爆乳妹被「抓奶肉搏」29秒　竟是搭訕男人被拒就動手

更多

最夯影音

更多

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面