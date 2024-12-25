中選會列「罷樑案」基隆選委會9違失　王鴻薇轟：民進黨就是輸不起

▲基隆市長謝國樑出。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

由「山海公民拆樑團體」發起的基隆市長謝國樑罷免案，最終失敗告終。中選會23日公布的第609次委員會議紀錄中指出，基隆市選委會過程中出現9大違失，要求該部會未來遵守法令規定辦理。對此，國民黨立委王鴻薇今（25日）表示，民進黨就是輸不起，罷免不了行政打壓，要否定基隆人的決定，中選會敢不敢直接推反基隆市長罷免結果，民進黨輸了罷免就把基隆當敵人了嗎？

根據中選會23日公布的第609次委員會議紀錄，內容列出基隆市選委會辦理「謝國樑罷免案」的9大違失，例如「本會至基隆市選舉委員會慰問及視察之公文外流媒體，被炒作成中央介入地方，影響公正形象」、「連署人名冊收件以少數違例情形不予受理，且無視於本會現場督導人員之說明，執意開具不予受理函」、「罷免案投票當日投票過程中於結果尚未得知前，媒體報導中引述基隆市選舉委員會提供之粗估投票率，影響選務機關中立形象」等，中選會要求基隆選委會未來秉持選務中立、行政中立，遵守法令規定辦理。

對此，王鴻薇表示，基隆市長罷免案已經過去數月，謝國樑市長除了再次獲得基隆人的肯定，也正在積極處理各項被這些罷免團體耽誤的市政，沒想到民進黨還不放過基隆人，中選會出具罷免案調查報告，洋洋灑灑列出九項缺失。

王鴻薇表示，中選會只差沒寫要推翻罷免結果了，完全把民進黨輸不起的嘴臉盡顯無遺，民進黨打不倒謝國樑，卻對基隆市府無辜的公務機關下手。

王鴻薇指出，這其中有不少令人瞠目結舌的結論，像是「中選會至基隆市選舉委員會進行『慰問及視察』的公文外流媒體，『被炒作成中央介入地方』」所以有缺失，以及指控基隆選委會「罷免案進行程序中違反選務中立及行政中立立場，恣意對外發言，引發媒體對於選務機關中立立場之猜疑」。

王鴻薇批評，不說還真的不曉得原來中選會還要臉面，中選會在敏感時機，說要來慰問，自己瓜田李下，還怪別人炒作？這臉根本是自己丟的。

王鴻薇直言，如果中選會不要介入，今天會被大家質疑不公平嗎？公視台語台在幫忙罷免宣傳的時候，中選會怎麼就說沒問題？偏民進黨的不中立就沒關係嗎？中選會這次見笑轉生氣，這嘴臉確實太噁心。

最後，王鴻薇強調，其中還有針對查對選票階段行政作業做處罰，乾脆說基隆市選委會列偽造的票都是罷免票算了，就看中選會敢不敢直接推反基隆市長罷免結果，民進黨輸不起，要用中央來否定多數基隆人的決定，就讓大家看看民進黨嘴臉有多醜，輸了罷免就把基隆當敵人了嗎？

▼中選會公布「謝國樑罷免案提議及連署查對作業調查報告」。（圖／中選會提供）