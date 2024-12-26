財劃法修法國防預算擬減800多億　國防部曝3影響：嚴重衝擊軍備

▲台灣對美採購的首批38輛M1A2T戰車，日前運抵台灣。（圖／軍聞社提供）



記者杜冠霖／台北報導

立法院三讀通過財劃法修正案，中央必須釋出新台幣3753億元給地方，也衝擊托育補助、勞健保、國防經費等計畫預算。國防部昨（25日）表示，因應財劃法修法通過，行政院初估國防預算可能刪減達28％、約800餘億元，勢將對國軍建軍備戰造成嚴重衝擊，包含已簽約採購項目可以取消、直接影響主戰裝備妥善率、國軍官兵待遇提升方案也將受衝擊，恐在國際間形成「面對嚴峻敵情威脅，反而減少國防預算，缺乏自我防衛決心」的負面形象。

立法院日前三讀修正財政收支劃分法部分條文，引起部分專家學者反彈，台經院院長張建一認為，修法未考慮地方實際需求以及政策執行情況，僅管過去財劃法有些不合理地方，修正過後的法案沒有真正解決問題，反而造成很多不合理。主計總處則指出，包括國防經費、撥補勞保基金、中央擴大租金補貼及興辦社宅專案計畫、少子女化對策、治安維護相關經費、健保財務協助方案等計畫都受影響。

國防部表示，國防預算規模取決於敵情威脅，以及建軍備戰所需。近年中共軍費連創新高，對區域情勢及臺海造成的威脅日趨嚴峻。國軍惟有在全民支持下，有效運用穩定成長之財源，加速建構防衛武力，穩健成長戰力，方能嚇阻敵人，協同友盟共同維護國家安全。

國防部說明，因應財劃法修法通過，行政院初估國防預算可能刪減達28％、約800餘億元，勢將對國軍建軍備戰造成嚴重衝擊。首就中、長期軍事投資而言，預算刪減將導致重大武器裝備無法持續升級，已簽約採購項目依約付款困難，甚至延宕或取消。針對前瞻性武器裝備或科技的國防自主研發，亦將舉步惟艱。

再就作業維持經費而言，國防部表示，預算不足將直接影響主戰裝備妥善率，以及各式訓練彈藥籌補、油料採購等，不但使戰備部隊無法有效因應共軍機艦繞臺等襲擾行動；各級部隊亦會因裝備故障、油料及零附件不足等因素，難以執行戰備訓練、戰力下墜。

國防部也指出，另就關鍵的人力補充層面，為改善部隊編現比偏低現況，國防部正研擬國軍人員待遇提升方案。若因財劃法修正而致國防預算不足，相關方案勢受影響，既不利提振官兵士氣，亦難以充實部隊人力。

國防部說明，目前國防預算佔GDP比率概為2.4％。在區域各國無不提升國防支出之際，若我國再刪減國防預算至不到2％，恐在國際間形成「面對嚴峻敵情威脅，反而減少國防預算，缺乏自我防衛決心」的負面形象，如何讓國際友邦願意在敵人侵略的關鍵時刻，願意伸出援手？

國防部強調，國防安全攸關全民生命安全與生存發展；國防實力更是建設發展的基石。籲請國人能夠持續支持國防預算穩健成長，提升國防實力，期使國家在和平的環境中，持續繁榮發展。

