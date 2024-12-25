快訊／向李坤城「比中指」挨告　徐巧芯再嗆玻璃心：懶得理你

▲徐巧芯20日與民進黨立委李坤城發生口角，突然暴怒比中指。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會20日處理《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》3大爭議修法前，國民黨立委徐巧芯槓上民進黨立委李坤城，當著媒體鏡頭面前比中指、飆粗口，粗鄙行為引發輿論批評，李坤城今（25日）晚間表示，自己已經對徐巧芯的比中指提告。徐巧芯則簡短回嗆，「玻璃心，懶得理你，只能祝你聖誕快樂。」並再次附上中指照。

上周五民進黨立院黨團為了力阻《財劃法》等修正案通過，一批人先集結破窗進入議場，佔領主席台，當天議場開放，藍綠立委在正門又是一陣推擠，藍委徐巧芯和綠委李坤城爆發口角，徐憤而對李比中指。徐巧芯日前解釋，「以牙還牙，加倍奉還」一直是自己的信念，「如果我有小孩，我會告訴他，有人欺負你請自己硬起來懟回去。」過去國民去總是好聲好氣，但現在不管文攻或武鬥，都不讓人小看，「我們只是不再軟弱而已。」

▲徐巧芯在李坤城臉書留言區開戰。（圖／徐巧芯提供）

對此，李坤城今日晚間表示，為了杜絕不良行為，端正社會風氣，傳達正確的觀念，「我已經對徐巧芯的『比中指』提告！」

面對李坤城提告，徐巧芯則在李坤城臉書下方留言，「玻璃心，懶得理你，只能祝你聖誕快樂。」並再次附上當天的中指圖。