解放軍大規模圍台　卓榮泰：嚴正期待北京當局停止非理性行為

▲行政院長卓榮泰出席「IT Matters Awards」頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

中共解放軍近期在台海周邊啟動大規模的軍事行動，儘管被國軍預先「破梗」揭露，但對岸動員的數量之多，仍舊引發關注。對此，行政院長卓榮泰今（11日）呼籲，「我嚴正期待，北京當局立刻停止這樣不當、不必要的非理性行為，未來兩岸的交流才能健康永續發展」。

針對解放軍的圍台軍事行動，卓榮泰今受訪說，近日中國軍機、軍艦用這樣的方式進行任何演訓，再次對印太地區、整個台海的和平穩定造成威脅，「我認為不僅是台灣關切，舉世民主夥伴國家也都非常關心」。

卓榮泰說，從中共解放軍的分布圖形來看，包擴日本、菲律賓的鄰近海域，都是在他們軍機軍艦的環繞中，「我嚴正期待，北京當局立刻停止這樣不當、不必要的非理性行為，未來兩岸的交流才能健康永續發展」。

近來有網紅公布中國統戰紀錄片，引發各界討論。對此，卓榮泰表示，涉及到國安涉及到司法，自有法律跟相關單位會做調查跟處理，但是過去很多的傳言，在這影片中都看到據據實實呈現出來，這點應該讓國人心裡足以為戒。

卓榮泰說，也希望未來在經過這樣的事件後，兩邊之間任何交流，所有國人一定要提高警覺、一定要站在台灣立場，且一定要有心理準備，否則在被利用的情況下，對自己、對家人朋友都不是很好的交代。