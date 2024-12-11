馬英九將率團訪中　卓榮泰：盼他能勇敢自稱「中華民國前總統」

▲行政院長卓榮泰出席「IT Matters Awards」頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

近來中共解放軍在台海周邊啟動大規模的軍事行動，值此之際，前總統馬英九仍要在12月18日到26日，率「大九學堂」學員出席中國哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪。對此，行政院長卓榮泰今（11日）說，希望馬英九能像中國來的學生一樣，勇敢講出他是中華民國前總統，為台灣、為國人能出一口氣。

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，馬英九基金會剛邀請北京清華大學等七所大陸大學師生團訪台，馬英九緊接著率青年學子赴大陸參加活動。在全球局勢緊張，兩岸關係更顯重要的時刻，馬英九以實際行動，盡其所能推展兩岸青年交流，建造兩岸和平的橋樑，跨越政治險惡，傳遞兩岸民間渴望交流的心聲。

蕭旭岑說，馬英九時常在各個場合重申，兩岸青年交流越多，認識越深入，未來的衝突越會減少。馬英九基金會雖是民間單位，但始終願意協助政府推展兩岸交流，透過每年數次的兩岸青年互訪，努力將兩岸民間的誤解降到最低，這也符合台灣民眾的利益與福祉。

針對馬英九要率團赴中國訪問，行政院長卓榮泰說，「馬前總統如果到中國大陸去，能像中國來的學生一樣，勇敢講出他是中華民國前總統，那我覺得我還是樂觀其成」，希望他能夠為台灣、為國人能出一口氣。