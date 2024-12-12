勞動部認「謝宜容霸凌」　游盈隆：政府第一次願認錯該給予讚揚

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

勞動部重啟調查北分署吳姓公務員輕生案件，勞動部長洪申翰11日公布，針對前北分署長謝宜容調查結果，洪申翰表示「內外部委員一致認為，謝宜容當然有霸凌」。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（12日）表示，洪申翰上任17天，銜命快速回應社會期待，不再官官相護，讓真相大白，稍稍平息人民的怒火。他強調，這或許是史上第一次，政府願公開認錯，選擇站在受害者這邊，社會應予以肯定、鼓勵和讚揚。

游盈隆表示，勞動部昨（11日）公布上個月年輕同仁辦公室輕生的重啟調查報告，承認吳姓公務員確曾遭長官霸凌，離世與工作有關。

游盈隆表示，勞動部長洪申翰說「該名公務員被交辦不可能達成的任務，導致工作負荷更沉重，長時間加班導致睡眠不足，不能適度休息而身心俱疲，加上前北分署署長謝宜容管理模式不當，吳員確實遭霸凌，且離世與工作有關」。

游盈隆認為，這是遲來的正義，吳姓公務員家屬要的真相終於大白，距11月4日辦公室自殺38天。悲劇已經造成，一條寶貴的青春生命已無法挽回，犧牲能不能換來廣大社會的覺醒，讓吳姓公務員的犧牲有意義、有價值，是眼前更重要的事情。

游盈隆說，勞動部長洪申翰上任17天，銜命快速回應社會期待，針對吳案重啟調查，不再官官相護，讓真相大白，撫慰家屬受傷的心靈，稍稍平息人民的怒火。

游盈隆再說，這或許是史上第一次，政府願公開認錯，選擇站在弱勢的受害者這一邊，追究相關人員的責任，社會應予以肯定、鼓勵和讚揚。

游盈隆指出，不諱言地說，霸凌的現象在今日台灣相當普遍；或者，更公平地說，霸凌不是台灣獨有，凡是人類社會都會有，只是程度差別而已。自從勞動部霸凌致死案傳開之後，中央政府各部會陸續傳出霸凌的案例，從行政院院本部、衛福部、教育部、交通部、內政部、鐵路局、軍人、警察等等，不勝枚舉。

接著，游盈隆建議，賴清德總統如果真的關心霸凌現象，應該打鐵趁熱，現在就帶頭全面反霸凌，主動發起反霸凌運動，並且先從公部門做起，雷厲風行，不要虛應故事，要有與受難者同在的精神，與所有正遭受霸凌之苦的人民站在一起，朝建立反霸凌的公民文化大步邁進才對。

游盈隆提到，猶記得行政院長卓榮泰11月20日傍晚，向全民深深一鞠躬，表達歉意，並要求各部會首長全面徹查機關內部，不容許再有霸凌行為。而已經被揭露的若干案件，要一周內完成調查，追究責任。但時至今日，三個禮拜已經過去，行政院的反霸凌作為有何成效？社會都在等。

最後，游盈隆強調，霸凌現象，不僅僅出現在公部門，私部門也不惶多讓，受苦受難的人更多。反霸凌是政府早該去做，也做得到的事情，但不分藍綠當政，始終不當一回事。從現在開始，積極全面推動，亡羊補牢，未為晚也。

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▼台灣民意調查基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）