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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

班班有鮮乳若難執行　卓榮泰：是否續辦下周做最終決定

▲北市僅有13校選喝鮮奶，教育局鼓勵學校改訂鮮奶。（圖／北市教育局提供）

▲「班班有鮮乳」政策推動過程狀況不斷。（圖／北市教育局提供）

記者陳家祥／台北報導

班班有鮮奶政策推動狀況不斷、民怨多，行政院長卓榮泰今（11日）表示，中央願提供足夠經費補助地方政府推動政策，但若仍認為執行上有困難，學校能力不足、學生不歡迎等，經過跟各個地方政府再一次的溝通，「這個事情要不要繼續辦，下週會做一個最終的決定」。

針對班班有鮮乳政策的推動爭議，卓榮泰說，過去在訂定這樣政策的時候，從政策的發想到執行都由農業部、教育部來合力來處理，這個應該回歸到地方自治事項裡面去。

卓榮泰表示，教育部、農業部也已經討論出來，如果未來這個工作要持續地進行，「中央有足夠的經費來補助，讓地方政府自行來透過團膳來執行這樣的工作的話，會比現在更順暢一點」。

但卓榮泰也說，若各地方政府認為執行上還是有困難，家長還是有疑慮，學校還是有能力不足，學生也不一定歡迎的話，「那經過跟各個地方政府再一次的溝通，我想本周我們會得到一個比較具體的結果」。

卓榮泰說，大家如果願意做好的方式共同來討論，「若這樣的方式不宜，我們可以改變其它的方式來幫助學生獲得更多的營養，幫助我們的酪農來產銷它的奶製品，這個我們都可以從其他的多元方向來看」，這個事情要不要繼續辦，下周會做一個最終的決定。

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