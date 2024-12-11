▲行政院長卓榮泰出席「IT Matters Awards」頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

面對缺工問題，外傳政府將開放服務業有條件申請外籍移工，但此規劃引發勞團反彈，痛批行政院長卓榮泰站在資本家那方，未顧及本勞權益。對此，卓榮泰今（11日）強調，人力不足問題普遍存在，「政府不能漠視」；但他強調，任何補充人力不足的做法，「保障本國勞工、優先進用本國勞工，這是永遠不變的定律，各界不用懷疑」。

卓榮泰說，國內百工百業在各個產業上，人力的不足是普遍存在的現象，「政府不能漠視或是不願意面對」。這幾年來，連續多年調整最低工資，對於勞工的基本權利也是全面照顧，這兩者之間政府必須要取得更高的折衷跟平衡點。

卓榮泰提到，在勞動部新任部長洪申翰上任之初，他便請求洪能儘速完成三項工作，包括好好診頓整頓勞動部內部工作程序，也為全國勞工朋友們塑造更合理優良友善的職場環境，「第三點，我希望他能就各個產業的需求、國家整體發展需求，能提出一套全面性的全國勞工政策，這當中當然包含了對於缺工問題的面對跟解決」。

「移工只是其中一部分。」卓榮泰說，在討論任何補充國內人力不足的狀況下，無論是法定也好、處理邏輯也好，「保障本國勞工、優先進用本國勞工，這是永遠不變的定律，各界不用懷疑」。

卓榮泰強調，會利用更多時間與勞團朋友們多多溝通，相信這種溝通有助於塑造一個好的勞工職場環境，也有助於全國產業跟經濟發展。