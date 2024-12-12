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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籌辦運動產業發展中心　鄭麗君：推動運動產業化、促進產業發展

▲▼行政院副院長鄭麗君12月11日主持行政院「體育暨運動發展部」諮詢小組第4次會議。（圖／行政院提供）

▲奧運拳擊金牌林郁婷出席行政院「體育暨運動發展部」諮詢小組會議。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院副院長鄭麗君11日主持運動部諮詢小組第4次會議，針對「國家運動產業發展中心」的籌辦，鄭表示，未來該中心成立後，能以行政法人角色作為中介組織，協助運動部推動擴大運動人口、社區運動產業化、運動場館普及化、賽事產業化、壯大運動產業生態系、促進產業投融資及企業贊助、培育運動產業各領域專業人才、舉辦台灣品牌國際賽事等重點工作，帶動運動相關產業健全發展。

此次會議開始前，行政院長卓榮泰特別親赴現場致意，感謝所有與會諮詢委員貢獻所長，提供寶貴意見。卓表示，民間一直非常期待運動部能夠早日籌組完成，很欣慰看到運動部相關組織法草案獲得立法院朝野各黨團高度共識，政府會持續從政策上努力，持續推動我國全民運動、競技運動、國際運動事務及運動產業等發展。

針對諮詢委員所關心的體育班健全化發展議題，鄭麗君表示，政府會持續重視體育班健全發展，包括建立訓練指引、關注學生的課業學習，培養專業潛能，開拓更多元的發展機會；未來運動部成立後，在分工上教育部將負責體育班專任運動教練的聘用制度，運動部則主責專任運動教練的專業增能及研提訓練指引等專業發展，運動部也會與教育部共同成立工作平臺，相互合作。

而為確保每一位運動員不因身心條件、性別、年齡、族群、區域與社會經濟地位等各面向落差，受到不公平對待，鄭麗君期許運動部成立後，能成立部層級的「運動平權會報」，持續推動多元運動平權彌平落差。

談及運動產業發展，鄭麗君強調，政府所揭示運動部的四大願景：「提倡全民運動，增進國民健康」、「強化選手培育及權益保障，促進競技專業發展」、「推動運動產業，促進幸福經濟」及「推展國際事務，世界看見台灣」彼此環環相扣。

其中，在推動運動產業化部分，將透過社區運動產業化、場館普及化、賽事產業化等策略，並成立「國家運動產業發展中心」，以行政法人角色，廣納民間專業人士，使其具備專業治理彈性，並透過政府編列預算，賦予公共責任，推動運動產業發展。

▲▼行政院副院長鄭麗君12月11日主持行政院「體育暨運動發展部」諮詢小組第4次會議。（圖／行政院提供）

▲媒體人徐裴翊出席行政院「體育暨運動發展部」諮詢小組會議。（圖／行政院提供）

鄭麗君進一步表示，未來成立的運動部「全民運動署」將為社區運動奠定基礎，「國家運動產業發展中心」則協助地方辦理社區多元賽事，導入專業教練、裁判等專業人士，將競技運動全民化，從社區延伸出社區運動的產業化。

此外，為促使全國各類運動場館更為普及化、優化及專業化，未來運動部「設施規劃司」將負責規劃全國運動設施與場館的分級統籌運用，以及硬體修整建，而「國家運動產業發展中心」則負責輔導營運計畫、營運人才及專業管理等軟體發展，並帶周邊服務設施與產業發展。至於校園運動場館開放部分，亦可由「國家運動產業發展中心」予以協助，減少學校負擔以增加學校開放校園運動場館之意願。

考量過去賽事舉辦經驗難以累積，鄭麗君表示，未來將由「國家運動產業發展中心」協助訓練賽事舉辦所需之專業人才，並建立標準作業程序，使賽事優質化、專業化，進而達到產業化、國際化目標，同時帶動賽事周邊觀光、餐旅及文化發展。

此外，運動產業相當多元，包括運動器材製造、運動服務產業、研發與科技創新、傳播、品牌行銷、運動醫學等，未來可賦予「國家運動產業發展中心」具備投融資功能，接受國發基金委託專案投資，帶動民間投資，或促進企業贊助，以多元資金壯大產業生態系，並帶動產業創新發展。

鄭麗君表示，「國家運動訓練中心」聚焦於競技人才培育，而未來「國家運動產業發展中心」則可與國訓中心合作，結合教育體系或其他民間單位，發揮運動產業相關多元專業人才訓練的功能。

最後，鄭麗君指出，各諮詢委員的建言，將具體反映在運動部的組織設計外，教育部體育署現正研擬下一階段4年期的運動產業發展政策綱領，也將一併納入諮詢委員在會議中的建議與意見。

▲▼行政院副院長鄭麗君12月11日主持行政院「體育暨運動發展部」諮詢小組第4次會議。（圖／行政院提供）

▲行政院副院長鄭麗君主持行政院「體育暨運動發展部」諮詢小組第4次會議。（圖／行政院提供）

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