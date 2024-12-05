第38屆吳舜文新聞獎揭曉　侯友宜肯定新聞人社會責任

▲侯友宜頒發「深度報導獎─影音類」獎項，今年得獎作品為「缺工直擊 黑戶現形」。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第38屆吳舜文新聞獎頒獎典禮今（5日）於新店裕隆城圓頂劇場舉行，新北市長侯友宜應邀出席並頒發「深度報導獎─影音類」獎項，他肯定新聞從業人員肩負社會責任，透過影音或文字展現多元聲音，促進社會進步。

侯友宜表示，吳舜文新聞獎自1986年創立以來，始終秉持新聞專業、公正、客觀評選原則，鼓勵對社會有重大貢獻的新聞從業人員，是國內新聞界指標獎項。感謝吳舜文新聞獎助基金會的持續推動，新北市也會給予支持，共同為臺灣新聞產業創造更美好的未來。

侯友宜說，無論文字或影像只要秉持真誠、客觀的專業精神，就能感動人心，如同新北市紀錄片獎辦理14年期間，每件作品透過影像記錄這塊土地的故事、發掘真相，展現不同族群間的包容，讓民眾感同深受，獲得溫暖與感動。

本屆獎項有「深度報導獎─文字類、深度報導獎─影音類、深度報導獎─融媒體類」；不分類的「調查報導獎」、「國際新聞報導獎」、「新聞攝影獎」、「學生新聞報導獎」、「嚴凱泰永續發展新聞報導獎」等8項。侯友宜說，主辦單位近年新增學生獎項，發揮啟蒙的力量、讓新聞專業接力傳承，持續發揮正面的影響，提升民眾對媒體的信任。