新北表揚性別友善卓越6公所　鶯歌永昌社區奪「街坊出招」銀牌

▲鶯歌永昌社區榮獲「衛福部街坊出招9社區防暴創意競賽」全國第二名，新北市長侯友宜4日於市政會議中獻獎。（圖／新北市社會局提供，下同）



記者戴上容／新北報導

將防暴意識及性平概念融入社區，帶入市民生活中，新北市政府4日表揚榮獲「衛福部街坊出招9社區防暴創意競賽」全國第二名的鶯歌永昌社區及推動性平成效卓越的六個區公所，勉勵社區及公所積極結合在地特色及運用地方資源，發想許多符合在地民居民需求的社區友善亮點方案。

打造「防暴即生活，生活即防暴」生活圈，鶯歌永昌社區發展協會6年來串聯社區多處生活熱點成立「無暴安心守護站」，在宮廟、菜市場、便利商店、藥局、機車行等33處，永昌社區防暴志工「無孔不入、深入社區」進行防暴意識宣導工作，並設立愛擁抱防暴會客室、培力新住民社區防暴宣講師、舉辦分齡分眾的多元活動。鶯歌永昌社區發展協會理事長游武雄表示，永昌社區防暴宣導至今服務超過13萬人次，希望「防暴觀念」能透過社區的力量真正幫助到有需要的家庭，如遇疑似暴力情事，定要勇於求助，向暴力Say No！

▲2024年新北市區公所性別工作陪根計畫，永和、樹林及八里區公所獲績優獎，泰山、淡水及蘆洲區公所獲進步獎。新北市政府副祕書長柯慶忠（中）頒獎給榮獲獎項的公所區長。

侯友宜表示，永昌社區推動防暴不僅跨足鶯歌更領航新北，總是熱心向其他社區分享成功經驗，這次能從全國44隊參賽隊伍中脫穎而出，榮獲全國銀獎實屬不易，獎項是對社區團隊的肯定，也是新北市的光榮，感謝每一位社區防暴宣講師攜手市府共同築出更綿密的安全網。

此外，新北市自2020年起推動區公所性平工作陪根計畫，直至今年已輔導區公所推動262項性平亮點方案，新北市政府由副祕書長柯慶忠於4日的區政會議中表揚推動性平成效卓越的六個區公所，永和、樹林及八里區公所獲績優獎，泰山、淡水及蘆洲區公所獲進步獎。

▲鶯歌永昌社區結合生活熱點進行防暴意識宣導工作。

永和區公所發展「性別平權社會更和諧」亮點方案，激勵優秀女力投入公共事務並參與決策；樹林區公所推展「市場的性平意象與回憶」，透過性平委員引導在地商家及居民發掘市場中存在的性平議題，逐步營造性別友善商圈；八里區公所則藉由「親子藝術季」，邀請兒童劇團在演出中融入家務共享的宣導內容，並結合兒童職業體驗活動，盼破除性別刻板印象及偏見。

社會局長李美珍補充，感謝新北市紳士協會長期與市府合作推展「暴力零容忍」，以全國首創「男性反暴力」角度，持續深入新北市29區辦理防暴宣導活動及年度成果展，自2017年迄今，辦理800餘場宣導活動，超過20萬人受益，並協助新北市培力社區防暴宣講員，四年來培力323人、精選出56位防暴宣講師，深入社區、學校、關懷據點、銀髮俱樂部及偏區，盼更多社區團體加入宣導家庭暴力防治觀念的行列。

民眾如遇疑似有遭受家庭暴力對待情事，請撥打113保護專線或洽詢各縣市政府家防中心尋求協助；若遇緊急狀況，請立即撥打110專線報警求助。