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響應世界土壤日！新北推動永續農業　減碳增匯齊步走

▲響應世界土壤日 新北推動永續農業。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市號召民間團體，透過計畫性植樹每年可達逾148萬噸碳匯。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年12月5日為世界土壤日（World Soil Day, WSD），旨在宣傳健康土壤重要性及倡導土壤資源的可持續管理，在永續農業的發展下，以強化土壤管理方式及建構負碳農法，增進土壤碳匯的儲存，新北市政府農業局藉由各項行動，增加超過148萬碳匯。

氣候變遷法定義之碳匯（carbon sink）是指將二氧化碳或其他溫室氣體自排放源或大氣中持續移除後，吸收或儲存之樹木、土壤、海洋、地層、設施或場所。而碳匯被分類為不同的類型，森林樹木所吸收的碳稱為「綠碳」、海洋及濕地所固定的碳則屬於「藍碳」，而土壤碳匯又稱為「黃碳」，是指土壤中儲存的有機碳，包括植物殘體、微生物、腐植質等。土壤碳匯是陸域系統上最大的自然碳匯潛力場域，每年約可吸收人類排放物的四分之一。

▲響應世界土壤日 新北推動永續農業。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局致力推動有機、環境友善的耕作方式提升土壤碳匯。

新北市農業局致力推動有機、環境友善的耕作方式，目前新北市友善耕作面積約298公頃，有機驗證面積341公頃，整體友善、有機耕作整體面積約占新北市耕地面積4％，高於全國平均值的3％。除了使用有機肥料外，也鼓勵農友透過草生栽培維持作物之間的行株距，讓草與作物共同生長，除了能降低病蟲害、減少用藥，草的根部也能吸附養分及改善土質，增加田地保水及供肥能力，進而提升土壤碳匯。

為了促進農業永續，除了土壤碳匯外，新北市也推動「山海造林」，號召民間團體共同響應，透過計畫性植樹，每年可達逾148萬噸碳匯，更以無人機至人力難以抵達區域撒播種子造林，並藉由挖子尾自然保留區紅樹林生態監測及保護，由山到海增加藍綠碳匯。在減少碳排放方面，採用砌石生態工法辦理改善溪流護岸及災害復建工程，減少混凝土使用以減少工程排碳，達淨零碳行動之永續農業。

農業局長諶錫輝表示，新北推動農業淨零碳行動，以減量、增匯、循環、綠趨勢著手，推動有機友善耕作、增加本市森林面積、加強森林及溼地碳匯管理、廢棄老竹再利用等多元永續農業政策。在世界土壤日也邀請市民朋友選擇當季在地食材、到惜食餐廳用餐以實際行動支持減碳，於兼顧生態與食安前提下，同時增進土壤碳匯，為新北市的永續發展貢獻一份力量。

▲響應世界土壤日 新北推動永續農業。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局採用砌石生態工法，減少混凝土使用以減少工程排碳。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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