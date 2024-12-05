　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

強化產業創新及韌性　侯友宜：活絡庶民經濟發展

▲新北市長侯友宜：打造新北永續宜居。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府4日召開市政會議，由經發局以「AI世代：新北時代─從人工智慧到人情味」進行專題報告，從韌性、創新、溫度三大面向詮釋新北經濟政策，引領企業不斷創新共創商機，為市民打造美好生活。市長侯友宜表示，新北市居全國AI產業樞紐，除優化產業經濟環境，並強化支持產業，輔導企業數位及淨零轉型，同時串聯各區商圈及市集，為產業注入新量能，共創商機，活絡庶民經濟發展。

侯友宜表示，市府持續驅動新北市成為AI基礎城，今年包含Google、ASML等國際大廠落地新北投資，全臺第一個綠能超級算力中心─友崴Ubilink也在11月啟用，現階段已落實289件投資案，投資金額逾5,674億元，同時創造10萬個就業機會，市府團隊將持續以AI為基礎，協助企業導入數位、淨零雙軸轉型，強化產業韌性。

在AI產業應用中，侯友宜表示，市府著重於電競產業及電動車產業。未來新北市將朝「AI應用產業發展」與「庶民經濟」擘劃新經濟藍圖，持續打造安商、宜居環境，並以利民、愛民、便民的新三民主義，攜手市民與企業們共創經濟成效。

針對庶民經濟面向，侯友宜指出，新北市29個行政區各具城鄉特色，尤其有很多獨樹一幟的庶民美食，例如黑白切、切仔麵、油飯、豬腳飯、滷肉飯等傳統小吃，天天都陪伴著市井小民，這些庶民美食都是普羅大眾每天的活力來源，2025年預計舉辦「新北黑白切」、「新北油飯節」等活動進行宣導，提升新北商圈能見度。

侯友宜說，市府團隊結合巷弄、美食、商圈等人情味建構庶民經濟大平台，整合美食、茶點、伴手禮，大力推廣新北各區特色，讓新北商圈更透明、更具競爭力及國際化，以創造更多商機，落實「安居樂業」施政目標。

經發局長盛筱蓉表示，市府不斷提升產業溫度，以庶民經濟串起人與人之間的人情味，包括今年度經濟部辦理「優良市集暨樂活名攤」評核，新北推動5座市場榮獲5星市集榮譽、4星以上樂活名攤數量為全國第一；也藉由「新北嚴選」品牌意象推廣在地特色的優質好物及美食店家，為產業創造最大商機。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基北北桃共推「我的減碳存摺」　邱佩琳：打造低碳環保城市

►少將宋子陽接任北部分署長　海巡署長親自布達勗勉

►美國在台協會谷立言處長拜會　謝國樑：持續致力與國際接軌

►基隆男停逆向車道昏睡！警敲窗喝令下車　搜出「喪屍煙彈」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎
快訊／周杰倫唱好唱滿！　開放歌迷「一口氣點15首歌」
照胃鏡驚現「一整片鮭魚色」！　醫警告：是癌前病變
孔劉讚「獨裁總統朴正熙很帥」被罵翻！　本人回擊了
國中生割頸案二審　乾哥當庭怒瞪人：判9年太久！
獨／國動忍2年半首同框統神！　鬆口：會去看弟弟打拳
快訊／北市轎車撞進超商！車內找到「喪屍煙彈」　士檢要辦了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

米其林必比登推薦餐廳業者返鄉展店　打造生態景觀園區回饋南投鄉親

新北277民團獲領航金獎　侯友宜感謝帶動社會正向循環

第38屆吳舜文新聞獎揭曉　侯友宜肯定新聞人社會責任

草屯鎮長補選藍營估投票率4成5　簡賜勝登記霸氣籲衝2萬票勝選

4友邦駐聯合國大使拜會侯友宜　推崇新北市政成就

響應世界土壤日！新北推動永續農業　減碳增匯齊步走

強化產業創新及韌性　侯友宜：活絡庶民經濟發展

再創AI交通新里程碑　新北智慧運輸中心2026年底啟用

新北表揚性別友善卓越6公所　鶯歌永昌社區奪「街坊出招」銀牌

19歲男越級騎紅牌重機撞上違規左轉車　車燒成火球...昏迷指數剩3

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《還珠格格》作者瓊瑤家中身亡...享壽86歲 發文道別「為我笑吧」：我心翩然自如

機車突「插隊」撞臨檢站　警民全傻眼：這也要搶？

瓊瑤最後露面喊：一生值得了　「辛苦創作60年，是因為你們」

南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅：要就別過、過了別吱吱喳喳

米其林必比登推薦餐廳業者返鄉展店　打造生態景觀園區回饋南投鄉親

新北277民團獲領航金獎　侯友宜感謝帶動社會正向循環

第38屆吳舜文新聞獎揭曉　侯友宜肯定新聞人社會責任

草屯鎮長補選藍營估投票率4成5　簡賜勝登記霸氣籲衝2萬票勝選

4友邦駐聯合國大使拜會侯友宜　推崇新北市政成就

響應世界土壤日！新北推動永續農業　減碳增匯齊步走

強化產業創新及韌性　侯友宜：活絡庶民經濟發展

再創AI交通新里程碑　新北智慧運輸中心2026年底啟用

新北表揚性別友善卓越6公所　鶯歌永昌社區奪「街坊出招」銀牌

19歲男越級騎紅牌重機撞上違規左轉車　車燒成火球...昏迷指數剩3

已故甩尾天王Ken Block「實戰拉力賽車登拍賣」！大幅改裝合法上路

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

2025年身強財運旺3星座！天秤掰了健康隱患　第1名「人財兩得」

軍工需求增！全訊1-11月營收11.68億元　年增4.56%

超寵粉！周杰倫大巨蛋首場唱好唱滿　開放歌迷「一口氣點15首歌」

霹靂舞Red Bull BC One世界總決賽　台灣舞王孫振領銜爭冠

豪賭的尹錫悅　迅速撤回的戒嚴令鬧劇

張齡予代言嘉義茶文旅　雙證照為活動掛保證

物流永續高峰論壇談川普的氣候政策　學者評：亂流不一定是主流

米其林必比登推薦餐廳業者返鄉展店　打造生態景觀園區回饋南投鄉親

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

地方熱門新聞

19歲男越級騎紅牌重機撞上違規左轉車　昏迷指數剩3

高雄製「電動垃圾車」亮相　最快明年1月上工

3家SRF入園敗訴復活　桃園民代：抗爭到底

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

2024南投花卉嘉年華起跑

投入草屯鎮長補選　民進黨蔡銘軒低調登記

交通部長點名桃園參加下週記者會　部長化身為訓導主任？

南消高壓細水霧設備針對住宅火災滅火試驗與研討

台南男欠繳拒酒測罰鍰18萬元查封土地立即繳清

木星衝、雙子座流星雨接連浪漫降臨

警方即時救援倒臥草叢男子

雲林文蛤收成慘　只剩「空殼跳恰恰」

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

SRF入園禁令又遭經濟部撤銷　張善政：非常遺憾

更多熱門

相關新聞

再創AI交通新里程碑　新北智慧運輸中心2026年底啟用

再創AI交通新里程碑　新北智慧運輸中心2026年底啟用

AI改變城市交通！新北市交通局已向交通部申請智慧運輸系統發展建設計畫，爭取4年5億元經費，並同步辦理新北市智慧運輸中心整體規劃設計案，3日邀集產、官、學界共同與會座談，專家、學者會中提出包括AI、大數據、智慧雲、決策系統應用以及國內外相關意見和經驗，做為建置智慧運輸中心的重要參考，以提供市民更安全、便捷、順暢的智慧交通。

新北表揚性別友善卓越6公所　鶯歌永昌社區奪「街坊出招」銀牌

新北表揚性別友善卓越6公所　鶯歌永昌社區奪「街坊出招」銀牌

土城黑狗闖紅燈！24歲女騎士慘遭擊落

土城黑狗闖紅燈！24歲女騎士慘遭擊落

女模遭騷擾報案被警摟腰　辯：只是打招呼

女模遭騷擾報案被警摟腰　辯：只是打招呼

新北女開車恍神　連撞路邊14汽機車

新北女開車恍神　連撞路邊14汽機車

關鍵字：

新北庶民經濟侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」

直擊／林家正也來看周杰倫了！　大巨蛋當場暴動

復旦女大生哭了　稱中國台北遭陸委會行政處分

暗黑版楊謹華首部成人影片《淫后》

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！

好市多「近7萬名牌外套」堆在那　他驚：像一件700

張文綺分手1年「無預警曬超音波照」！　嗨喊：小天使來到

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

AV女神太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面