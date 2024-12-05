強化產業創新及韌性　侯友宜：活絡庶民經濟發展

▲新北市長侯友宜。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府4日召開市政會議，由經發局以「AI世代：新北時代─從人工智慧到人情味」進行專題報告，從韌性、創新、溫度三大面向詮釋新北經濟政策，引領企業不斷創新共創商機，為市民打造美好生活。市長侯友宜表示，新北市居全國AI產業樞紐，除優化產業經濟環境，並強化支持產業，輔導企業數位及淨零轉型，同時串聯各區商圈及市集，為產業注入新量能，共創商機，活絡庶民經濟發展。

侯友宜表示，市府持續驅動新北市成為AI基礎城，今年包含Google、ASML等國際大廠落地新北投資，全臺第一個綠能超級算力中心─友崴Ubilink也在11月啟用，現階段已落實289件投資案，投資金額逾5,674億元，同時創造10萬個就業機會，市府團隊將持續以AI為基礎，協助企業導入數位、淨零雙軸轉型，強化產業韌性。

在AI產業應用中，侯友宜表示，市府著重於電競產業及電動車產業。未來新北市將朝「AI應用產業發展」與「庶民經濟」擘劃新經濟藍圖，持續打造安商、宜居環境，並以利民、愛民、便民的新三民主義，攜手市民與企業們共創經濟成效。

針對庶民經濟面向，侯友宜指出，新北市29個行政區各具城鄉特色，尤其有很多獨樹一幟的庶民美食，例如黑白切、切仔麵、油飯、豬腳飯、滷肉飯等傳統小吃，天天都陪伴著市井小民，這些庶民美食都是普羅大眾每天的活力來源，2025年預計舉辦「新北黑白切」、「新北油飯節」等活動進行宣導，提升新北商圈能見度。

侯友宜說，市府團隊結合巷弄、美食、商圈等人情味建構庶民經濟大平台，整合美食、茶點、伴手禮，大力推廣新北各區特色，讓新北商圈更透明、更具競爭力及國際化，以創造更多商機，落實「安居樂業」施政目標。

經發局長盛筱蓉表示，市府不斷提升產業溫度，以庶民經濟串起人與人之間的人情味，包括今年度經濟部辦理「優良市集暨樂活名攤」評核，新北推動5座市場榮獲5星市集榮譽、4星以上樂活名攤數量為全國第一；也藉由「新北嚴選」品牌意象推廣在地特色的優質好物及美食店家，為產業創造最大商機。