再創AI交通新里程碑　新北智慧運輸中心2026年底啟用

▲新北智慧運輸中心2026年底啟用。（圖／示意圖／新北市交通局提供）

記者戴上容／新北報導

AI改變城市交通！新北市交通局已向交通部申請智慧運輸系統發展建設計畫，爭取4年5億元經費，並同步辦理新北市智慧運輸中心整體規劃設計案，3日邀集產、官、學界共同與會座談，專家、學者會中提出包括AI、大數據、智慧雲、決策系統應用以及國內外相關意見和經驗，做為建置智慧運輸中心的重要參考，以提供市民更安全、便捷、順暢的智慧交通。

交通局長鍾鳴時表示，交通局於2022年率全國之先，建構「交通戰情室」即將A1人工智慧應用在交通管理，發展「市政交通儀表板」，主要是介接Google旅行時間、市府交通事故通報、施工訊息、天氣預警及各項交通資訊，有效提升用路人安全之外，並透過大數據分析及AI技術，即時提供交通整合資訊，自動執行交通事件處置SOP流程，提升應變與決策能力。

▲新北智慧運輸中心整體規劃期中座談會。（圖／新北市交通局提供）

交通局專門委員林昭賢表示，交通局除積極向交通部申請智慧運輸系統發展建設計畫，爭取4年5億元經費，並同步辦理新北市智慧運輸中心整體規劃設計案，以配合新北第二行政中心預計2026年底完工後啟用；林昭賢說，新北智慧運輸中心將結合「智慧交通」、「智慧停車」及「智慧公運」3大系統，藉由大數據資料、AI應用等先進ITS技術，進行資訊統整應用，提供視覺化儀表板輔助決策，達到綜合指揮、資訊統整及單位協調合作的目標。

交通局表示，未來將持續發展智慧交通，藉由科技輔助升級智慧交通，提供市民更安全、便捷、順暢的交通環境。