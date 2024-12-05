4友邦駐聯合國大使拜會侯友宜　推崇新北市政成就

▲新北市長侯友宜接見4友邦駐聯合國常任代表，友邦大使推崇新北市在創新及智慧城市成績斐然。（圖／新北市秘書處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜昨（4日）下午接見我國4友邦駐聯合國常任代表訪團，由帛琉駐聯合國常任代表席德（Ilana Seid）率團，團員包括聖露西亞駐聯合國常任代表倫芭利（Menissa Rambally）、吐瓦魯駐聯合國常任代表法列法歐（Tapugao Falefou）與聖克里斯多福及尼維斯駐聯合國常任代表威廉絲（Mutryce Williams）。

訪團在台行程包括拜會總統府、國安會、立法院、外交部及數位發展部等中央部會，新北市是訪團唯一參訪的地方政府，由副秘書長柯慶忠與淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆陪同市長出席，訪團則由駐紐約辦事處處長李志強陪同蒞府拜會。

▲新北市長侯友宜贈送世壯運吉祥物給帛琉大使席德。

侯友宜致詞時表示，新北市與4友邦駐華使館向來保持良好互動，包括邀請使節們參加平溪天燈節、聖克里斯多福及尼維斯駐華大使范東亞（Donya Francis）協助推動國際青年志工培育計畫、吐瓦魯學生會參與新北南島文化節等。侯市長同時感謝4友邦長期在聯合國堅定聲援中華民國，臺灣會與友邦持續守護自由民主價值。

訪團此次訪問新北，也希望瞭解並學習地方政府推動智慧城市的相關措施，本府資訊中心特別安排 AI 應用介紹及參觀 5G 智慧共桿設施，由研考會主任秘書曾招雄、資訊中心主任陳富添陪同參訪。

訪團對於侯友宜及市府團隊的接待表達由衷感謝，並推崇新北市在創新、智慧城市的建設成果，大使們也紛紛邀請侯市長到友邦訪問，並希望加強與新北的合作。侯友宜最後向大使們行銷明年世界壯年運動會，歡迎友邦民眾一起來雙北參賽。

▲席德大使回贈帛琉水母水晶球給侯友宜。