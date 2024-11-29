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謝宜容背景超硬！霸凌瀆職列被告　吳子嘉曝「最大苦主是他」

▲▼謝宜容道歉。（圖／翻攝YouTube）

▲謝宜容道歉影片，憋嘴高達63次，卻擠不出眼淚。（圖／翻攝YouTube）

網搜小組／劉維榛報導

猶如滾雪球般！勞動部前部長許銘春，遭控2022年挪用「就業安定基金」365萬舉辦演唱會，涉嫌貪污案件；而手下愛將謝宜容也涉及挪用北分署183萬餘元採購禮品贈送親友，目前許謝2人列為貪污被告。對此，媒體人吳子嘉認為，這起連環爆「最大苦主就是總統賴清德」，民調恐怕也跟著掛了。

吳姓公務員在辦公室輕生後，外界把矛頭指向謝宜容疑似長期職場霸凌，如今提拔她的許銘春，則被爆料在勞發署2022年用舉辦的「敬！前進的光　性別工作平等法20週年音樂會」，登場唱了超過半小時，形同用公帑辦個人演唱會。

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事後，台北市議員鍾小平25日到北檢告發許銘春涉嫌貪污，謝宜容另外涉及挪用北分署183萬餘元採購禮品贈送親友，北檢因此分案展開調查，許銘春與謝宜容都是他字案貪污被告。

吳子嘉在節目《董事長開講》分析，目前檢方採取的手法，第一是先把謝宜容境管，第二則再把許銘春被告的案件轉移至新北，因為兩人用公款都是「就業安定基金」。從涉嫌霸凌迫害公務員輕生，如今又涉嫌挪用公款，吳子嘉認為，最大的苦主是總統賴清德，他的民調恐怕掛了。

吳子嘉再次直呼，「謝宜容一個人就把賴清德搞垮掉了，都算在賴清德頭上」，更惡劣的是，謝宜容是總統道歉後，過1小時後她才現身致歉，「多大尾你知道嗎？」認為謝宜容背景硬得不得了。

吳子嘉說，許銘春說她跟謝宜容沒關係，結果自己變貪污被告，直言檢方不是要壓謝宜容而已，「要把許銘春押起來！」最後，吳子嘉解釋，許銘春如果因貪污被羈押，「我跟你講，賴清德民調會恢復正常。」

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