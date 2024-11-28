取消大陸電影配額？　陸委會：文化部會再審酌

▲陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

大陸電影在本屆金馬獎大放異彩，大陸國台辦隨後呼籲台灣應取消對大陸電影的數量限制。陸委會今（28）日表示，大陸當年取消台灣電影配額不等同可任意放映，至於台灣對於大陸電影的限制機制，「文化部會再做審酌」。

國台辦昨日表示，2010年大陸就已經取消了台灣電影在大陸公映的數量限制，也希望台灣取消大陸電影在台公映的數量限制。

《東森新媒體ETtoday》就此詢問陸委會看法。陸委會副主委梁文傑在例行記者會上表示，國台辦講的是依照2010年ECFA早收清單，大陸同意台灣電影不受進口影片配額的限制。

但梁文傑接著強調，台灣電影要進大陸必須受到很多審核，必須要在政治上過得了關，並不是取消配額數量，就表示台灣電影可以隨意進去。

至於台灣對大陸電影的數量限制，梁文傑指出，文化部曾經修正過規定，如果大陸電影獲得重要影展或金馬獎等，就不受每年十部的限制，可以申請來台演映，「相關的機制，文化部會再做審酌」。

此外，美國國務院網站將赴大陸旅行提醒由三級降為二級，並取消關於「錯誤拘押」風險的標註。媒體詢問，台灣是否跟進調整？

梁文傑回應，我方有注意到此消息，這些狀況我們都會列入考慮，但是他提醒，美國人不會面對大陸的「懲獨22條」問題，但台灣人有，所以政府會看各種狀況來加以審酌。

另一方面，賴清德總統將在30日訪問南太平洋友邦，也不排除過境夏威夷或關島。《路透社》報導，中共可能藉機發動「聯合利劍2024-C」軍演。

對此，梁文傑表示，賴清德總統出訪友邦國家，大家都會認為這是再正常不過的，不過中共的想法和一般就不一樣，我方會密切注意中共反應，關於類似的報導和猜測，也都會納入其中，並做密切的觀察。

