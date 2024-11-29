遭網控「霸凌洪申翰」　蘇清泉：部長做專報天經地義！側翼別帶風向

▲立委蘇清泉。（圖／蘇清泉服務處提供）



記者崔至雲／台北報導

勞動部長洪申翰下周要到立院備詢，因此通知各司署本周六日要準備資料，引發外界爭議，不過，有綠營支持者在網路上轟，都是因為國民黨籍衛環委員會召委蘇清泉「霸凌」洪，洪才需要員工加班。對此，蘇清泉今（29日）受訪表示，請部長做專案報告本來就是天經地義的事，側翼不要帶風向。

蘇清泉提到，洪申翰昨天有跟他聯繫，原本因為他上週五接任部長，衛環委員會安排下週三，也就是12月4日請他做專案報告，針對後續的施政理念進行報告，且本來就有很多委員想要請教他相關業務。

蘇清泉表示，週一本來就是排壯世代產業發展條例審議，網路側翼不要帶風向，難道是側翼不想要洪申翰好好幹嗎？還說他是霸凌洪申翰，所以導致洪申翰要霸凌員工，但請部長做專案報告本來就是天經地義的事，昨天他跟洪通話，洪還感謝他專案報告安排在週三，側翼不要帶風向。

對於原本週末要加班，洪申翰表示，每個單位只要1.5小時、報告完就可以走，蘇清泉表示，勞動部就是維護全國員工權益，本來就該照顧員工，自己要做好，不要自己違規超時，這樣是不對的，下禮拜三專案報告，時間也夠了，不至於需要局處假日加班，這樣不妥。

