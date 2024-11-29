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遭網控「霸凌洪申翰」　蘇清泉：部長做專報天經地義！側翼別帶風向

▲立委蘇清泉對國道十號里港交流道延伸至新威大橋工程動土典禮特別有感觸 。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲立委蘇清泉。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者崔至雲／台北報導

勞動部長洪申翰下周要到立院備詢，因此通知各司署本周六日要準備資料，引發外界爭議，不過，有綠營支持者在網路上轟，都是因為國民黨籍衛環委員會召委蘇清泉「霸凌」洪，洪才需要員工加班。對此，蘇清泉今（29日）受訪表示，請部長做專案報告本來就是天經地義的事，側翼不要帶風向。

蘇清泉提到，洪申翰昨天有跟他聯繫，原本因為他上週五接任部長，衛環委員會安排下週三，也就是12月4日請他做專案報告，針對後續的施政理念進行報告，且本來就有很多委員想要請教他相關業務。

蘇清泉表示，週一本來就是排壯世代產業發展條例審議，網路側翼不要帶風向，難道是側翼不想要洪申翰好好幹嗎？還說他是霸凌洪申翰，所以導致洪申翰要霸凌員工，但請部長做專案報告本來就是天經地義的事，昨天他跟洪通話，洪還感謝他專案報告安排在週三，側翼不要帶風向。

對於原本週末要加班，洪申翰表示，每個單位只要1.5小時、報告完就可以走，蘇清泉表示，勞動部就是維護全國員工權益，本來就該照顧員工，自己要做好，不要自己違規超時，這樣是不對的，下禮拜三專案報告，時間也夠了，不至於需要局處假日加班，這樣不妥。
 

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